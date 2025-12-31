Los 10 momentos que marcaron el 2025 y fueron las noticias más buscadas en internet

El 2025 fue un año marcado por hechos concretos que no solo dominaron la agenda de los grandes medios internacionales, sino que también encabezaron las búsquedas globales en Google y las tendencias en redes sociales.

Las búsquedas en Google reflejaron una combinación de política polarizante, crisis internacionales, desastres naturales, transformaciones digitales y eventos locales de alto impacto que sorprendieron a nivel global.

Figuras como Donald Trump dominaron la conversación durante todo el año, mientras que sucesos inesperados, desde asesinatos de alto perfil hasta fenómenos climáticos extremos, marcaron picos de interés mundial.

Desde crisis políticas hasta desastres naturales y fenómenos virales, estos fueron los 10 acontecimientos más buscados y comentados del año:

1. ASESINATO DE CHARLIE KIRK

La muerte violenta del activista conservador estadounidense durante un evento público provocó una ola global de búsquedas. El caso generó debate sobre polarización política, seguridad y discurso de odio, convirtiéndose en la noticia más buscada del año en la categoría de sucesos.

2. CRISIS POLÍTICA Y TENSIONES INTERNACIONALES EN IRÁN

Irán volvió al centro de la atención mundial tras protestas internas, sanciones y tensiones militares en Medio Oriente. Cada nuevo episodio disparó búsquedas relacionadas con guerra, petróleo y estabilidad global.

3. DONALD TRUMP Y EL AÑO DOMINADO POR SU REGRESO AL PODER

Trump fue el personaje más buscado de todo 2025. Su regreso a la presidencia de Estados Unidos, las órdenes ejecutivas, los aranceles comerciales, las políticas migratorias y los múltiples procesos legales asociados a su figura generaron un volumen de búsquedas sin precedentes. Ninguna otra noticia acumuló tantas consultas a lo largo del año.

4. ELECCIÓN DEL NUEVO PAPA: LEÓN XIV

La elección del primer Papa estadounidense tras la muerte de Francisco marcó un momento histórico para la Iglesia católica y fue una de las noticias religiosas más buscadas a nivel global.

5. INCENDIOS FORESTALES EN LOS ÁNGELES

Los incendios en California, particularmente en el área de Los Ángeles, provocaron evacuaciones masivas, pérdidas millonarias y una intensa cobertura mediática. Las búsquedas se concentraron en mapas, zonas afectadas y cifras de daños.

6. HURACÁN MELISSA

Este fenómeno meteorológico se convirtió en tendencia global por su fuerza y trayectoria, afectando al Caribe y al sur de Estados Unidos. Fue uno de los eventos climáticos más buscados del año.

7. DEBATE GLOBAL Y POSIBLES PROHIBICIONES DE TIKTOK

Las discusiones sobre seguridad, espionaje y regulación de TikTok impulsaron millones de búsquedas, especialmente cuando varios países analizaron su posible prohibición.

8. ELECCIÓN DE ZOHRAN MAMDANI

Su triunfo electoral en Estados Unidos generó interés internacional y un pico de búsquedas por representar un giro político y generacional.

9. TERREMOTO Y ALERTA DE TSUNAMI EN KAMCHATKA

El sismo de gran magnitud en Rusia activó alertas en todo el Pacífico. Fue uno de los desastres naturales más consultados del año.

10. EL RANCHO IZAGUIRRE

El rancho Izaguirre se convirtió en la noticia más buscada en México durante 2025, luego de que investigaciones periodísticas y testimonios lo señalaran como un presunto centro de exterminio y reclutamiento forzado vinculado al crimen organizado.

La crudeza de los hallazgos de restos humanos, objetos personales y relatos de sobrevivientes llevó a que usuarios y medios lo compararan con Auschwitz, una analogía que detonó una conversación nacional e internacional sobre desapariciones forzadas, impunidad y la crisis de derechos humanos en el país.

El caso dominó tendencias en redes sociales, encabezó búsquedas en Google México y provocó pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales.

Estos acontecimientos no solo definieron la agenda informativa de este año, sino que también evidenciaron cómo las audiencias buscan respuestas rápidas, contexto y certidumbre en un mundo cada vez más interconectado.