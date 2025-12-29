  • 24° C
Internacional / Mundo

Trump afirma que EE.UU. atacó una presunta planta de droga en Venezuela

Esta sería la primera intervención terrestre estadounidense en el país sudamericano desde el inicio de la campaña militar de Washington en el Caribe

Dic. 29, 2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país destruyó la semana pasada una supuesta instalación de fabricación de droga en Venezuela, aunque no ofreció detalles ni presentó pruebas oficiales sobre la operación.

Esta sería la primera intervención terrestre estadounidense en el país sudamericano desde el inicio de la campaña militar de Washington en el Caribe.

TRUMP ASEGURA QUE EE.UU. DESTRUYÓ UNA INSTALACIÓN DE DROGA

La afirmación fue hecha el viernes 26 de diciembre durante una llamada telefónica con el empresario John Catsimatidis, propietario de la emisora WABC, donde Trump aseguró que Estados Unidos "destruyó" una gran planta desde la cual, según él, salían barcos cargados con droga. Aunque el mandatario no mencionó directamente a Venezuela, funcionarios citados por medios como The New York Times confirmaron que se refería a una instalación ubicada en ese país.

Hasta el momento, ni el Ejército estadounidense, ni la CIA, ni la Casa Blanca han confirmado el supuesto ataque. El gobierno venezolano tampoco ha informado sobre una operación militar extranjera en su territorio.

Este lunes, Trump reiteró sus dichos al señalar que "hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas", asegurando que tanto los barcos como la zona operativa fueron atacados y "ya no existen".

Las declaraciones provocaron rumores en redes sociales que vincularon el supuesto ataque con una explosión ocurrida en una nave de la empresa venezolana Primazol, en el estado Zulia. Sin embargo, la compañía aclaró que el incidente fue controlado por bomberos, no dejó heridos y no estuvo relacionado con un ataque estadounidense. El alcalde del municipio de San Francisco, Héctor Soto, confirmó que el incendio se debió a una falla eléctrica.

Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, desplegando fuerzas navales y bloqueando buques petroleros venezolanos, una estrategia que analistas consideran cada vez más enfocada en presionar al gobierno de Nicolás Maduro y en el control del petróleo.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

