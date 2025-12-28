VIDEO | Momento exacto donde 2 helicópteros chocan en Nueva Jersey

Un accidente aéreo ocurrido la mañana de este domingo en el sur de Nueva Jersey dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida, luego de que dos helicópteros colisionaran en el aire cerca del Aeropuerto Municipal de Hammonton.

Autoridades federales y locales confirmaron que cada aeronave era operada únicamente por su piloto y que el incidente ya está siendo investigado por instancias especializadas en seguridad aérea, incluyendo la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

QUÉ OCURRIÓ EN HAMMONTON

Según el jefe de policía de Hammonton, Kevin Friel, los servicios de emergencia recibieron el reporte alrededor de las 11:25 de la mañana. Al llegar al lugar, los equipos encontraron uno de los helicópteros envuelto en llamas, que fueron controladas por bomberos y personal de rescate.

La FAA precisó que se trató de una colisión en el aire entre un Enstrom F-28A y un Enstrom 280C, ambos con un solo piloto a bordo.

VÍCTIMAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA

Una persona perdió la vida en el lugar del accidente, mientras que la otra fue trasladada a un hospital cercano con heridas graves que ponen en riesgo su vida.

Un video difundido desde la zona muestra a uno de los helicópteros girando de manera descontrolada antes de caer, evidenciando la magnitud del impacto.

Hammonton es una ciudad de aproximadamente 15 mil habitantes, ubicada en el condado Atlantic, al sur de Nueva Jersey y a unos 56 kilómetros al sureste de Filadelfia. La zona es conocida por su actividad agrícola y su cercanía a Pine Barrens, una extensa región forestal de más de un millón de acres.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Las autoridades confirmaron que la FAA y la NTSB investigarán las causas del choque, evaluando condiciones de vuelo, cumplimiento de protocolos de seguridad aérea y el estado mecánico de las aeronaves.

En este tipo de colisiones, la revisión técnica puede incluir el análisis de comunicaciones, planes de vuelo y condiciones meteorológicas. Los resultados suelen tardar varios meses, pero son esenciales para determinar responsabilidades y prevenir futuros accidentes.

MEDIDAS INMEDIATAS

Por ahora, la zona permanece bajo resguardo mientras se recaba información y se mantiene la investigación activa para esclarecer todos los detalles del incidente.