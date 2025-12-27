Sismo de magnitud 6.6 sacude el norte de Taiwán y genera alarma en la región del Pacífico

Un sismo de magnitud 6.6 se registró la noche del sábado en aguas del mar de Filipinas, frente a las costas de Taiwán, provocando fuertes sacudidas que se sintieron principalmente en el norte y el este de la isla, incluida la región metropolitana de Taipéi.

El movimiento telúrico ocurrió a las 23:05 horas locales (03:05 GMT), según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo con el organismo, el epicentro del terremoto se localizó a unos 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Taipéi, a una profundidad estimada de entre 67 y 72.8 kilómetros.

Debido a esta profundidad intermedia, el sismo fue percibido con intensidad en varias zonas urbanas, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas fatales ni daños estructurales graves de manera oficial.

NO SE EMITIÓ ALERTA DE TSUNAMI

Las autoridades taiwanesas activaron los protocolos de monitoreo sísmico y evaluación de riesgos, mientras que organismos de emergencia recomendaron a la población mantenerse atenta a posibles réplicas, un fenómeno habitual tras terremotos de esta magnitud.

Por el momento, no se ha emitido una alerta de tsunami, aunque el evento ocurrió en una zona marítima con alta actividad tectónica.

Taiwán se encuentra ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones sísmicamente más activas del planeta, donde interactúan la placa del mar de Filipinas y la placa euroasiática. Esta constante colisión genera una acumulación de energía que se libera periódicamente en forma de terremotos.

Un sismo de gran magnitud sacudió la costa noreste de Taiwán el sábado, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), convirtiéndose en el segundo temblor de gran intensidad que afecta a la isla en pocos días. #RCVNoticias



Visite https://t.co/uKfKOfJmVP pic.twitter.com/smxgzuWYCp — Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) December 27, 2025

ZONA DE ALTA ACTIVIDAD SÍSMICA

En la última década, al menos tres sismos de magnitud 6.6 o superior se han producido en un radio de 300 kilómetros respecto a este epicentro.

Entre ellos destaca el terremoto de magnitud 7.4 que afectó la región de Hualien el 3 de abril de 2024, dejando al menos 19 personas fallecidas, más de mil heridos, severos daños en infraestructura y un pequeño tsunami en la costa este.

Las autoridades continúan evaluando la situación mientras la población permanece en estado de alerta preventiva.