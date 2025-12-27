El papa León XIV envía ayuda humanitaria a Ucrania

El papa León XIV envió tres camiones con ayuda humanitaria a Ucrania, destinados a las regiones más castigadas por los bombardeos y la crisis provocada por la guerra.

La iniciativa busca aliviar la difícil situación de miles de familias que enfrentan la falta de electricidad, agua potable y calefacción en pleno invierno, según informó el cardenal Konrad Krajewski, limosnero pontificio, a los medios vaticanos.

La ayuda consiste en alimentos especiales que, al mezclarse con agua caliente, se transforman en sopas energéticas de pollo y verduras. Estos productos están diseñados para aportar nutrientes esenciales de manera rápida y sencilla, algo fundamental en contextos donde los recursos básicos son escasos y las condiciones de vida son extremas.

Los tres camiones fueron enviados directamente a las zonas más afectadas por los ataques, donde la población civil vive en condiciones de gran vulnerabilidad.

DIOS QUISO PERMANECER CERCANO A QUIENES SUFREN

"Es una pequeña caricia del papa León XIV, un alivio vital para las familias ucranianas", explicó el cardenal Krajewski, al destacar que el envío coincide con la celebración del Domingo de la Sagrada Familia de Nazaret, que se conmemora el 28 de diciembre.

Para el pontífice, este gesto tiene un profundo significado espiritual y humano, al recordar que Dios quiso nacer en una familia y permanecer cercano a quienes sufren.

El cardenal subrayó que esta acción solidaria refleja el deseo de la Iglesia de estar presente allí donde la humanidad se encuentra en peligro, sufre el rechazo, huye de la violencia o experimenta el abandono. "Es una señal concreta de cercanía con quienes atraviesan momentos de dolor y desesperanza", afirmó.

COMPROMISO CON LA PAZ

La ayuda humanitaria llegó al Vaticano antes de Nochebuena, procedente de la empresa coreana Samyang Foods, y posteriormente fue redirigida hacia las zonas de guerra más golpeadas por los bombardeos.

Con este envío, León XIV reafirma que su compromiso con la paz va más allá de la oración, expresándose también en acciones concretas de apoyo a las familias que padecen las consecuencias del conflicto en Ucrania.