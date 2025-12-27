Así es el mapa del universo en 3D que la NASA presenta

La NASA dio a conocer el primer mapa tridimensional completo del universo, una representación sin precedentes del cosmos construida a partir de datos del telescopio espacial SPHEREx. Este proyecto permite observar la distribución de galaxias, estrellas y polvo cósmico en todo el cielo, ofreciendo una nueva forma de entender la estructura y evolución del universo.

De acuerdo con información oficial de la agencia espacial, este avance marca un antes y un después en la exploración astronómica al utilizar luz infrarroja para revelar detalles invisibles al ojo humano.

QUÉ ES Y CÓMO SE CREÓ EL MAPA 3D DEL UNIVERSO

El mapa fue elaborado con datos recopilados por SPHEREx, un telescopio diseñado para observar el cielo en 102 longitudes de onda infrarrojas. Este tipo de luz permite analizar componentes del universo que otras misiones no pueden detectar, como polvo interestelar y galaxias muy lejanas.

Cada día, SPHEREx realiza alrededor de 14.5 órbitas alrededor de la Tierra y captura cerca de 3 mil 600 imágenes. Estas observaciones cubren franjas circulares del firmamento que, al combinarse con el paso del tiempo, forman un mapa completo de los 360 grados del cielo.

QUÉ SIGNIFICAN LOS COLORES DEL MAPA

Para que la información sea comprensible, los científicos asignaron colores visibles a las longitudes de onda infrarrojas detectadas por el telescopio. Cada tonalidad revela distintos elementos del cosmos:

Los tonos rojos representan polvo cósmico y estructuras muy distantes.

y estructuras muy distantes. Los colores azules y verdes indican la presencia de gas caliente e hidrógeno.

Las zonas blancas y otros matices destacan estrellas y regiones con alta energía.

Gracias a esta codificación, los astrónomos no solo pueden ubicar objetos en el espacio, sino también calcular la distancia de cientos de millones de galaxias y observar cómo se distribuyen a lo largo del universo.

PARA QUÉ SERVIRÁ ESTE MAPA DEL UNIVERSO

El mapa tridimensional permitirá responder algunas de las preguntas más importantes de la astronomía moderna. Entre sus principales usos se encuentran el estudio de la evolución de las galaxias desde los primeros momentos del universo y el análisis de la distribución de la materia, incluyendo gas y polvo cósmico.

También ayudará a comprender mejor el proceso de expansión del universo y fenómenos ligados a sus orígenes, como eventos cercanos al Big Bang. Además, aportará información clave sobre los elementos necesarios para la formación de estrellas y planetas.

Este proyecto se complementará con otras misiones, como el Telescopio Espacial James Webb, lo que permitirá profundizar aún más en el conocimiento del cosmos.

DÓNDE CONSULTAR EL MAPA Y LOS DATOS

La NASA puso a disposición del público y de la comunidad científica las imágenes y datos generados por SPHEREx. El mapa completo del cielo y las versiones en alta resolución pueden explorarse en el sitio oficial de la misión, donde cualquier persona puede acercarse a esta nueva visión del universo.

UN HITO EN LA EXPLORACIÓN ESPACIAL

La creación de este mapa 3D representa un avance histórico, ya que es la primera vez que se observa todo el cielo en un rango tan amplio de luz infrarroja. Más allá de su valor visual, esta herramienta abre nuevas posibilidades para entender el origen, la estructura y el destino del universo, acercando a la humanidad a respuestas que durante siglos parecieron inalcanzables.