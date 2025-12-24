Papa León XVI critica la "economía distorsionada" en su primera misa de Navidad

El papa León XVI lamentó este miércoles que "una economía distorsionada induce a tratar a los hombres como mercancía", durante la homilía de la misa del Gallo de su primera Navidad como pontífice, celebrada en la basílica de San Pedro ante unos 6.000 fieles.

En la ceremonia que conmemora el nacimiento de Jesús, el pontífice estadounidense centró su mensaje en la dignidad humana y el sentido profundo de la Navidad. Señaló que Dios quiso revelarse al hombre "como hombre", mostrando su verdadera imagen a través de un proyecto de amor iniciado desde la creación del mundo.

León XVI citó palabras de Benedicto XVI para advertir que cuando no hay espacio para Dios, tampoco lo hay para los niños, los pobres ni los extranjeros. "No acoger al hombre significa rechazar a Dios; en cambio, donde hay lugar para el hombre, hay lugar para Dios", subrayó.

DIOS OFRECE UNA NUEVA VIDA PARA TODOS

El papa explicó que con el nacimiento del niño Jesús, Dios ofrece al mundo "una nueva vida, la suya, para todos", no como una idea abstracta que resuelve problemas, sino como una historia de amor que compromete a la humanidad.

Destacó que, frente al dolor, la violencia y la opresión, Dios responde con un niño indefenso que se convierte en palabra de esperanza y luz de salvación.

En uno de los pasajes más contundentes de su homilía, afirmó que mientras el ser humano busca dominar al prójimo, Dios se hace hombre para liberar de toda esclavitud y revelar la dignidad infinita de cada persona.

NIÑOS DE DISTINTOS PAÍSES COLOCAN AL NIÑO EN EL PESEBRE

Al concluir la misa, León XVI llevó la imagen del niño Jesús desde el altar hasta el pesebre, acompañado por niños de distintos países, y permaneció varios minutos en oración. Antes de la celebración, saludó a miles de fieles que seguían la misa desde la plaza de San Pedro bajo la lluvia.

El pontífice impartirá este jueves su mensaje de Navidad y la bendición "Urbi et Orbi" desde el balcón central de la basílica.