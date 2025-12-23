  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 23 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Papa León XIV lamenta el rechazo de Rusia a la tregua y pide 24 horas de paz en Navidad

Subrayó que le causa "mucha tristeza" la negativa a la tregua y apeló a la buena voluntad para respetar la celebración del nacimiento de Cristo

Dic. 23, 2025
Respeten al menos la fiesta del nacimiento del Salvador con un día de paz", afirmó.
Respeten al menos la fiesta del nacimiento del Salvador con un día de paz", afirmó.

El papa León XIV expresó este martes su profunda tristeza por el rechazo de Rusia a la propuesta de una tregua navideña y renovó su llamado a detener los conflictos armados en todo el mundo durante al menos 24 horas el día de Navidad.

"Ojalá nos escuchen para que haya 24 horas de paz, un día de paz, en todo el mundo", imploró el pontífice a los medios al salir de su residencia en Castel Gandolfo, donde descansa los martes.

El papa subrayó que le causa "mucha tristeza" la negativa a la tregua y apeló a la buena voluntad de todas las partes para respetar la celebración del nacimiento de Cristo con un día sin violencia. "Hago esta petición a todas las personas de buena voluntad para que respeten al menos la fiesta del nacimiento del Salvador con un día de paz", afirmó.

imagen-cuerpo

BUSCAN TENER NAVIDAD EN MEDIO DE CONDICIONES PRECARIAS

Al referirse a la situación en Gaza, León XIV recordó la reciente visita del patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, a la parroquia de la Santísima Trinidad, la única iglesia católica en la Franja, y señaló que este martes habló con el párroco, el argentino Gabriel Romanelli.

Según explicó, la comunidad intenta organizar la Navidad en medio de condiciones muy precarias y expresó su deseo de que continúe el acuerdo por la paz.

Tras concluir su visita de tres días a Gaza, el cardenal Pizzaballa indicó a los medios del Vaticano que los problemas persisten: viviendas, escuelas y hospitales necesitan ser reconstruidos; la población vive en extrema pobreza, rodeada de alcantarillas y basura, pero mantiene la esperanza de reconstruir sus vidas.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Hallan muerto al último tripulante del avión de la Marina siniestrado en Texas
Internacional / Mundo

Hallan muerto al último tripulante del avión de la Marina siniestrado en Texas

Diciembre 23, 2025

La Semar confirmó que tras una búsqueda coordinada se logró encontrar el cuerpo de la sexta persona fallecida en el accidente ocurrido ayer

Captan en París a Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, pese a orden de aprehensión vigente
Internacional / Mundo

Captan en París a Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, pese a orden de aprehensión vigente

Diciembre 23, 2025

Es considerado nuevamente prófugo de la justicia. En caso de ser detenido, los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva de oficio

¿Viajas a Estados Unidos? Escaneo facial obligatorio a partir del 26 de diciembre: esto es lo que debes saber
Internacional / Mundo

¿Viajas a Estados Unidos? Escaneo facial obligatorio a partir del 26 de diciembre: esto es lo que debes saber

Diciembre 23, 2025

Nueva normativa migratoria incorporará controles biométricos para visitantes extranjeros, con cambios en aeropuertos y cruces fronterizos