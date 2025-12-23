Papa León XIV lamenta el rechazo de Rusia a la tregua y pide 24 horas de paz en Navidad

El papa León XIV expresó este martes su profunda tristeza por el rechazo de Rusia a la propuesta de una tregua navideña y renovó su llamado a detener los conflictos armados en todo el mundo durante al menos 24 horas el día de Navidad.

"Ojalá nos escuchen para que haya 24 horas de paz, un día de paz, en todo el mundo", imploró el pontífice a los medios al salir de su residencia en Castel Gandolfo, donde descansa los martes.

El papa subrayó que le causa "mucha tristeza" la negativa a la tregua y apeló a la buena voluntad de todas las partes para respetar la celebración del nacimiento de Cristo con un día sin violencia. "Hago esta petición a todas las personas de buena voluntad para que respeten al menos la fiesta del nacimiento del Salvador con un día de paz", afirmó.

BUSCAN TENER NAVIDAD EN MEDIO DE CONDICIONES PRECARIAS

Al referirse a la situación en Gaza, León XIV recordó la reciente visita del patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, a la parroquia de la Santísima Trinidad, la única iglesia católica en la Franja, y señaló que este martes habló con el párroco, el argentino Gabriel Romanelli.

Según explicó, la comunidad intenta organizar la Navidad en medio de condiciones muy precarias y expresó su deseo de que continúe el acuerdo por la paz.

Tras concluir su visita de tres días a Gaza, el cardenal Pizzaballa indicó a los medios del Vaticano que los problemas persisten: viviendas, escuelas y hospitales necesitan ser reconstruidos; la población vive en extrema pobreza, rodeada de alcantarillas y basura, pero mantiene la esperanza de reconstruir sus vidas.