Internacional / Mundo

Asesinan en Sinaloa a Alan Gabriel Núñez, operador de Los Chapitos por quien la DEA ofrecía 1 millón de dólares

Entre las acusaciones en su contra se encuentran la conspiración para la importación y tráfico de fentanilo y posesión de ametralladoras

Dic. 24, 2025
Autoridades de Sinaloa confirmaron el asesinato de Alan Gabriel Núñez, presunto operador del grupo criminal Los Chapitos, por quien la DEA de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 1 millón de dólares. El cuerpo fue localizado en un fraccionamiento de Culiacán, a pocos metros de oficinas del gobierno estatal.

De acuerdo con reportes policiales, la víctima presentaba heridas de arma de fuego y se encontraba atado de pies y manos. Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde familiares confirmaron su identidad. La información fue dada a conocer por la periodista Paola Rojas.

¿QUIÉN ERA ALAN GABRIEL NÚÑEZ?

Alan Gabriel Núñez era buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) por múltiples delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Entre las acusaciones en su contra se encuentran la conspiración para la importación y tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como lavado de dinero.

Ingresó a la lista de personas buscadas por la DEA en marzo de 2023. En su ficha oficial se indica que era de origen hispano, nacido en 1993, y que operaba como un actor clave dentro de la estructura de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

SU PAPEL EN EL TRÁFICO DE FENTANILO

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que Núñez suministraba hasta 20 mil pastillas de fentanilo y alrededor de cinco kilos de esta droga en polvo. También era responsable de negociar y coordinar envíos de fentanilo desde México hacia Estados Unidos, principalmente a ciudades como Los Ángeles.

En abril de 2023, un juez federal en Nueva York presentó una acusación formal en su contra por estos delitos. Su asesinato ocurre en medio del reforzamiento del cerco contra Los Chapitos, tras recientes detenciones de figuras cercanas al círculo de Iván Archivaldo Guzmán.

César Leyva
