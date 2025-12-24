  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 24 De Diciembre Del 2025
Internacional / Mundo

Empresa ofrece trabajo agrícola temporal en EE.UU. con salario de 14 dólares por hora

La vacante es bajo el programa de visa H-2A, con condiciones estables y pago competitivo para quienes cumplan los requisitos

Dic. 24, 2025
Es una oportunidad para quienes buscan emplearse de manera temporal.
Es una oportunidad para quienes buscan emplearse de manera temporal.

Una empresa en Estados Unidos anunció la apertura de vacantes para trabajadores agrícolas temporales, una oportunidad dirigida a personas interesadas en laborar por temporadas bajo el programa de visa H-2A, con condiciones estables y pago competitivo.

La compañía Productores de Productos del Atlántico, LLC, ubicada en Filadelfia, informó que busca contratar cuatro jornaleros agrícolas para realizar labores de campo. El empleo es de jornada completa, con un promedio de 54 horas semanales, en un horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., y un salario de 14 dólares por hora.

HABILIDADES NECESARIAS

Entre las actividades a realizar se encuentran el manejo de tractores, la preparación del terreno para la siembra de sandía, la instalación de sistemas de riego, la colocación y retiro de plásticos, el control de maleza, la limpieza de la granja y otras tareas generales propias del trabajo agrícola.

Este empleo representa una opción atractiva para quienes buscan trabajos temporales en Estados Unidos con visa H-2A, ya que brinda experiencia en el sector agrícola, estabilidad durante la temporada y un ingreso competitivo.

REQUISITOS PARA VACANTE DE JORNALERO AGRÍCOLA EN ESTADOS UNIDOS

  • Tener 18 años o más.
  • Aprobar una verificación de antecedentes penales.
  • Contar con licencia de conducir vigente o poder obtenerla dentro de los primeros 30 días.
  • Poseer condición física para realizar actividades como trepar, agacharse, arrodillarse, empujar, jalar y levantar objetos de 5 a 60 libras.
  • Tener disponibilidad para trabajar bajo condiciones climáticas extremas, como calor, humedad, lluvia moderada y frío.

Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden comunicarse al +1 662-393-4241, extensión 232, o enviar su solicitud al correo electrónico empleos@h2acomplete.com.

César Leyva
César Leyva
