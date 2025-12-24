¡Aunque usted no lo crea! En estos países está prohibida la Navidad

La Navidad es una de las celebraciones más extendidas del planeta. Para millones de personas representa luces, villancicos, reuniones familiares y un tiempo de descanso. Sin embargo, no en todos los países el mes de diciembre se vive de la misma manera. En algunas naciones, celebrar la Navidad está prohibido, severamente restringido o relegado únicamente al ámbito privado.

En estos lugares, colocar decoraciones, organizar reuniones o incluso expresar buenos deseos navideños en público puede traer consecuencias legales. A continuación, un recorrido por cinco países donde la Navidad enfrenta límites inesperados y las razones detrás de estas restricciones.

CHINA: UNA CELEBRACIÓN LIMITADA Y VIGILADA

En China la Navidad no está prohibida de forma total, pero sí enfrenta restricciones importantes en varias regiones. Las autoridades consideran que se trata de una influencia cultural occidental que no forma parte de las tradiciones nacionales.

En algunas provincias se limita la colocación de árboles, adornos y música navideña en espacios públicos. En grandes ciudades como Pekín o Shanghái, la Navidad suele aparecer más como un fenómeno comercial que religioso, impulsado por tiendas y centros comerciales, no por reconocimiento oficial.

Un detalle clave es que el 25 de diciembre no es un día festivo en China, por lo que la mayoría de los trabajadores no tiene descanso legal durante esa fecha.

COREA DEL NORTE: LA NAVIDAD FUERA DE LA VIDA PÚBLICA

Desde 2016, Corea del Norte erradicó la Navidad de cualquier expresión pública. El régimen considera que esta festividad representa una amenaza ideológica y cultural, especialmente por su origen religioso y occidental.

Aunque la constitución reconoce la libertad religiosa, en la práctica no existe espacio para celebrar la Navidad. Cualquier intento puede ser interpretado como un desafío político, con consecuencias que van desde detenciones hasta penas de prisión.

En lugar de la Navidad, el país prioriza celebraciones oficiales vinculadas al liderazgo, como el Día del Sol, que conmemora el nacimiento de Kim Il-sung.

BRUNEI: RESTRICCIONES BAJO LA LEY ISLÁMICA

En Brunei, la aplicación estricta de la sharía desde 2014 marcó un antes y un después para las celebraciones no islámicas. La Navidad está prohibida en espacios públicos y cualquier símbolo, decoración o saludo puede ser considerado una falta grave.

Las celebraciones solo están permitidas en privado y de manera discreta. Las autoridades argumentan que la manifestación pública de la Navidad puede afectar las prácticas religiosas locales.

Las sanciones por incumplir esta norma pueden incluir fuertes multas e incluso penas de cárcel de hasta cinco años en casos extremos.

TAYIKISTÁN: IDENTIDAD CULTURAL Y CONTROL ESTATAL

La Navidad dejó de formar parte del espacio público en Tayikistán desde hace varios años. Las autoridades consideran que se trata de una celebración extranjera que no encaja con la identidad nacional.

Se prohíben árboles de Navidad, disfraces de Papá Noel y actos relacionados, especialmente en escuelas, oficinas y espacios oficiales. Estas medidas se reforzaron tras incidentes previos relacionados con símbolos navideños, vistos como una influencia cultural ajena.

Cualquier manifestación pública puede ser sancionada, lo que ha llevado a que la Navidad prácticamente desaparezca de la vida cotidiana del país.

SOMALIA: PROHIBICIÓN TOTAL POR RAZONES DE SEGURIDAD

En Somalia, la Navidad está prohibida desde 2015. El gobierno declaró que las festividades religiosas no islámicas no tienen cabida en el espacio público.

Aunque los extranjeros pueden celebrarla en privado, cualquier expresión visible como música, reuniones o decoraciones está vetada. Las autoridades sostienen que permitir celebraciones públicas podría generar tensiones religiosas o poner en riesgo la seguridad nacional.

En un país marcado por conflictos y desafíos de estabilidad, estas restricciones buscan evitar posibles enfrentamientos o actos de violencia.

¿POR QUÉ ALGUNOS PAÍSES PROHÍBEN LA NAVIDAD?

Las razones varían según el contexto de cada nación, pero suelen coincidir en algunos puntos clave:

En países con una religión dominante , la Navidad se percibe como incompatible con las normas culturales vigentes.

, la se percibe como incompatible con las normas culturales vigentes. En regímenes con fuerte control ideológico , se considera una amenaza a la cohesión política o social.

, se considera una a la cohesión política o social. En otros casos, las restricciones buscan limitar influencias externas y preservar tradiciones locales.

CONSEJOS PARA VIAJEROS EN TEMPORADA DECEMBRINA

Si planeas viajar o trabajar en alguno de estos países durante diciembre, es importante informarte previamente sobre las leyes y costumbres locales. Evitar símbolos, decoraciones o celebraciones públicas puede prevenir problemas legales.

En lugares con restricciones estrictas, la recomendación es celebrar solo en privado y con discreción, y consultar con embajadas o consulados si existen dudas sobre los protocolos culturales.

PAÍSES DONDE LA NAVIDAD ESTÁ PROHIBIDA O RESTRINGIDA

China : restricciones regionales y celebraciones principalmente privadas o comerciales.

: restricciones regionales y principalmente privadas o comerciales. Corea del Norte : prohibición total en espacios públicos.

: prohibición total en espacios públicos. Brunei : prohibición pública estricta bajo la sharía.

: prohibición pública estricta bajo la sharía. Tayikistán : restricciones culturales y legales.

: restricciones culturales y legales. Somalia: prohibición total de celebraciones públicas.

Aunque para muchos la Navidad es sinónimo de unión y alegría, estas realidades muestran que no todas las sociedades la viven de la misma forma, y que las tradiciones pueden cambiar radicalmente según el contexto cultural, religioso y político.