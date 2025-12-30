Trenes chocan de frente en ruta a Machu Picchu; reportan al menos 15 heridos y un fallecido

Un choque frontal entre dos trenes turísticos en Perú, que cubrían la ruta hacia Machu Picchu, dejó al menos 15 personas heridas, una de ellas de gravedad, además de una persona fallecida, de acuerdo con los reportes preliminares de autoridades y organismos de emergencia.

¿CÓMO OCURRIÓ ESTE CHOQUE ENTRE DOS TRENES EN PERÚ?

El accidente ocurrió la tarde de este martes 30 de diciembre, a la altura del kilómetro 82, aproximadamente a 30 minutos de Ollantaytambo y a unas dos horas de Cusco.

Las unidades involucradas pertenecían a la empresa PeruRail y, según la información disponible, al menos uno de los trenes transportaba turistas nacionales y extranjeros que se dirigían a visitar el principal atractivo turístico del país, considerado una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, tras el impacto varios pasajeros descendieron de los vagones y permanecieron sentados en áreas verdes a un costado de las vías, mientras otros intentaban auxiliar a personas con lesiones visibles.

Ferrocarril Trasandino S.A. confirma colisión entre trenes de Inca Rail y PeruRail en el sector Pampacahua, Cusco, a la 1:20 p.m. Se registran heridos y daños materiales. Se activó el protocolo de emergencia



En una de las grabaciones, un hombre solicita con urgencia la llegada de equipos de emergencia: "Por favor, envíen paramédicos y ambulancias al kilómetro 82. Aún no estamos siendo evacuados", se escucha decir.

RESCATE Y AYUDA DE LAS VÍCTIMAS DEL CHOQUE DE PERURAIL

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, informó que se activaron de inmediato los protocolos de atención.

"Ya hemos dispuesto todo el desplazamiento tanto de ambulancias como de recursos humanos para la atención de las víctimas", señaló, al tiempo que confirmó que se dirigía personalmente a la zona del accidente.

Además, adelantó que se enviaron oficios al Ministerio de Transportes y a la empresa concesionaria para determinar las causas del percance, ocurrido en un tramo de vía única donde los trenes circulan en ambos sentidos.

Por su parte, el Ministerio de Salud del Perú comunicó que doce ambulancias fueron enviadas al lugar para brindar soporte especializado, mientras que la Policía Nacional del Perú confirmó posteriormente que al menos 15 turistas resultaron heridos, aunque otras fuentes elevan la cifra a más de 30 personas lesionadas, en su mayoría con contusiones.

Finalmente, Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, informó a medios locales el fallecimiento de una persona, quien sería Roberto Cárdenas Loay, maquinista de uno de los trenes siniestrados, aunque aún no se ha precisado a qué empresa pertenecía.

Las investigaciones correspondientes continúan para esclarecer responsabilidades y evitar que un accidente de esta magnitud vuelva a repetirse en una de las rutas turísticas más transitadas del país.