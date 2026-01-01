Incendio devastador en bar de Suiza deja a tres jóvenes italianos en estado crítico

La tragedia ocurrida durante las celebraciones de Año Nuevo en Suiza sigue dejando consecuencias graves. Tres jóvenes de origen italiano permanecen en estado crítico tras resultar severamente heridos en el incendio de un bar en la localidad de Crans Montana, uno de los centros turísticos más concurridos del país.

TRASLADO DE EMERGENCIA A ITALIA

Autoridades sanitarias italianas confirmaron que los tres jóvenes fueron repatriados este jueves por vía aérea para recibir atención médica especializada en el Hospital Niguarda de Milán. Se trata de una mujer de 30 años y dos adolescentes de 16 años, quienes presentan quemaduras de gravedad y se encuentran intubados.

El traslado se realizó en helicóptero desde Suiza hasta la unidad de grandes quemados del hospital milanés. De acuerdo con reportes de la radiotelevisión pública RAI, las primeras aeronaves aterrizaron alrededor de las 19:00 horas, bajo estrictos protocolos médicos.

ESTADO DE SALUD Y ATENCIÓN HOSPITALARIA

Guido Bertolaso, consejero de Sanidad de la región de Lombardía, informó que, aunque el estado de los pacientes es crítico, su condición permitió el traslado. Señaló además que el Hospital Niguarda liberó 18 camas adicionales ante la posibilidad de recibir más personas afectadas en las próximas horas.

El primer parte médico oficial sobre la evolución de los jóvenes se esperaba para la noche de este jueves, mientras especialistas continúan evaluando la gravedad de las lesiones.

UN INCENDIO QUE CONMOCIONÓ A EUROPA

El incendio se registró la noche del 31 de diciembre en un bar de la estación de esquí de Crans Montana, donde decenas de jóvenes se encontraban celebrando la llegada del Año Nuevo. Las llamas se propagaron rápidamente, generando escenas de pánico y una respuesta de emergencia a gran escala.

Las autoridades suizas confirmaron un saldo preliminar de al menos 40 personas fallecidas y alrededor de 115 heridos, varios de ellos en estado grave. La magnitud del siniestro ha generado conmoción no solo en Suiza, sino en distintos países europeos.

CIUDADANOS ITALIANOS ENTRE LAS VÍCTIMAS

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, informó que, además de los tres jóvenes trasladados a Milán, al menos otros 12 ciudadanos italianos resultaron heridos en el incendio. Asimismo, indicó que varias personas permanecen en calidad de desaparecidas.

El funcionario aseguró que el gobierno italiano ha ofrecido apoyo a las autoridades suizas y mantiene una colaboración constante en las labores de asistencia y localización de afectados.

OTROS HERIDOS EN ESTADO CRÍTICO

Bertolaso añadió que otros dos jóvenes italianos fueron localizados en hospitales de Berna y Zúrich. Sin embargo, sus condiciones son tan delicadas que, por el momento, no es posible considerar su traslado a Italia.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del incendio, la tragedia en Crans Montana se mantiene como una de las más graves registradas en Europa durante las celebraciones de fin de año.