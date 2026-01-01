Tragedia en Año Nuevo en Suiza: explosión durante la cuenta regresiva deja 40 muertos y 100 heridos l VIDEO

Una fiesta de Año Nuevo en la estación de esquí suiza de Crans-Montana terminó en una de las peores tragedias recientes del país cuando un incendio, iniciado por una explosión, arrasó el bar Le Constellation en las primeras horas del 1 de enero de 2026. El siniestro ha dejado al menos 40 personas muertas y alrededor de 100 heridos, muchos con quemaduras graves, mientras los equipos de emergencia trabajan para socorrer a los afectados y las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas del incidente. Las cifras y datos todavía se están actualizando y las autoridades han llamado a la calma y a la prudencia mientras continúan las labores de rescate y atención médica.

CAOS Y PÁNICO ENTRE LOS ASISTENTES

El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando decenas de personas celebraban la llegada del nuevo año dentro del Le Constellation. Testigos relatan que el fuego se propagó con rapidez y que muchos de los presentes intentaron escapar por salidas estrechas, lo que generó escenas de pánico y confusión.

Videos y relatos recogidos por medios internacionales muestran cómo el fuego, que pudo haber empezado con una chispa o llama y creció con rapidez, atrapó a varias personas dentro del local. Algunos sobrevivientes tuvieron que romper ventanas para huir y otros quedaron gravemente heridos mientras escapaban hacia la nieve y las calles cercanas.

Los servicios de emergencia, incluidos bomberos, ambulancias y helicópteros, fueron movilizados de inmediato. Varios hospitales de Suiza han declarado estado de emergencia por la cantidad de heridos, y en algunos casos han tenido que trasladar a pacientes a unidades de quemados en otras ciudades como Zurich o Ginebra.

ÚLTIMA HORA: 40 muertos y 100 heridos en una explosión ocurrida anoche en un bar de la estación de esquí suiza Crans-Montana, durante las celebraciones de Año Nuevo.



¿Terrorismo o accidente? pic.twitter.com/QhvQ49hw7T — Isaac (@isaacrrr7) January 1, 2026

INVESTIGACIÓN EN CURSO Y CONTEXTO INTERNACIONAL

Las autoridades han descartado que el incendio sea resultado de un acto terrorista y trabajan bajo la hipótesis de un accidente, aunque todavía se desconoce qué lo provocó exactamente. Informes preliminares sugieren que pudo haber sido un incendio originado por materiales inflamables dentro del bar, como bengalas o llamas cerca de estructuras, pero no hay confirmación oficial sobre un punto exacto.

El presidente suizo, Guy Parmelin, calificó el evento como una tragedia nacional y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Autoridades de varios países también han señalado que entre los afectados podrían encontrarse turistas de distintas nacionalidades, ya que la estación de Crans-Montana es un destino internacional popular durante la temporada invernal .

Mientras se desarrollan las investigaciones oficiales, las autoridades suizas han habilitado líneas de apoyo para familiares y allegados, y han impuesto medidas como el cierre del área y restricciones de vuelo sobre la zona afectada para garantizar la seguridad y facilitar las labores de rescate.