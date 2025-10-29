El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025 vivió un momento histórico cuando Kim Namjoon, mejor conocido como RM y líder del fenómeno global BTS, subió al estrado para ofrecer un poderoso discurso.

¿QUÉ ES LA CUMBRE APEC?

La APEC, principal foro económico del Pacífico, reúne cada año a presidentes, ministros y líderes empresariales para discutir políticas que faciliten el movimiento de bienes, servicios y capital. Que RM haya sido invitado a este escenario revela el reconocimiento de la cultura como un factor de influencia geopolítica y diplomática.

DISCURSO DE KIM NAMJOON

El artista coreano habló sobre "Las industrias culturales y creativas en la región APEC y el poder blando de la cultura K" y no solo marcó la primera vez que una figura del K-Pop participa en un foro de tal magnitud, sino que también subrayó el papel de la cultura como motor económico y social en el mundo contemporáneo.

Durante su ponencia de 11 minutos, realizada en Gyeongju, Corea del Sur, RM reflexionó sobre su trayectoria artística, el ascenso de la ola coreana y el impacto del K-Pop como una fuerza de unión cultural.

"El K-Pop no es solo un género musical; es un paquete completo de 360 grados que abarca música, baile, actuación, estilo visual, narración, videos musicales e incluso redes sociales", expresó con fluidez en inglés, dejando clara su capacidad intelectual y su visión global.

Destacó que la diversidad es la clave del éxito del K-Pop y pidió a los líderes de las 21 economías que conforman la APEC, entre ellas Estados Unidos, Japón, México y Corea del Sur, que brinden mayor apoyo a las industrias creativas.

"La cultura y el arte son fuerzas poderosas que conmueven los corazones y transmiten mensajes de esperanza", afirmó, recordando también el papel fundamental de la comunidad ARMY en el impulso global del grupo.

¿POR QUÉ RM PARTICIPÓ EN LA CUMBRE APEC 2025?

El artista, de 31 años, tiene un coeficiente intelectual (IQ) de 148, cifra que lo coloca en el rango de las mentes más brillantes del mundo. Es graduado con honores, políglota y amante de la filosofía y el arte, RM representa la nueva cara del liderazgo cultural asiático.

Su pensamiento analítico, su dominio de varios idiomas y su capacidad para conectar la cultura con temas sociales lo han convertido en un referente de inteligencia emocional y liderazgo moderno.

Además, Kim Namjoon no es ajeno a los discursos trascendentales: en 2020 habló ante la Asamblea General de la ONU sobre la autoestima y la juventud, consolidándose como una voz intelectual y sensible.

Su participación en la APEC 2025 no solo reafirma su influencia en la sociedad coreana, sino que lo posiciona como un símbolo global de cómo la creatividad puede tender puentes entre naciones.

Con su mensaje final: "Prometo seguir enviando un mensaje de valentía, esperanza y emoción a través de la música"; RM no solo habló como artista, sino como representante de una generación que entiende que la cultura también es poder.