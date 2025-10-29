  • 24° C
Internacional / Mundo

Vecinos hallan decenas de cuerpos tras operativo policial en favelas de Río de Janeiro

Los vecinos de las favelas de Penha y Alemão en Río de Janeiro realizaron de al menos 40 cuerpos sin apoyo de las autoridades

Oct. 29, 2025
Al menos 40 cuerpos sin vida fueron hallados este miércoles en Río de Janeiro por habitantes del barrio de Penha, tras una letal operación policial que tuvo lugar un día antes en los complejos de favelas de Alemão y Penha, una de las zonas más pobres y conflictivas de la ciudad.

De acuerdo con reportes de la agencia EFE, los cadáveres fueron recuperados por los propios vecinos, sin la participación de las autoridades, y colocados en una plaza pública. Las víctimas, todas hombres, fueron alineadas en el suelo mientras familiares y periodistas presenciaban la desgarradora escena.

HALLAN AL MENOS 40 CADÁVERES TRAS VIOLENTA OPERACIÓN POLICIAL

El operativo, que movilizó a cerca de dos mil 500 agentes, tenía como objetivo ejecutar cien órdenes de arresto contra miembros del Comando Vermelho, una de las principales bandas de narcotraficantes de Brasil. Sin embargo, la intervención derivó en un enfrentamiento que dejó un saldo oficial de 64 muertos, entre ellos cuatro policías, además de 11 heridos y 81 personas detenidas.

Hasta el momento, no se ha confirmado si los cuerpos hallados por los vecinos están incluidos en la cifra oficial. Las labores de rescate se concentraron en áreas boscosas de difícil acceso y fueron lideradas principalmente por mujeres que buscaban a sus esposos, hijos o hermanos desaparecidos tras los enfrentamientos.

Durante el operativo, los narcotraficantes respondieron con bloqueos en varias avenidas de la zona norte de Río, lo que paralizó el tránsito de un centenar de líneas de autobuses y obligó al cierre de escuelas y centros de salud. Para este miércoles, la ciudad recuperó la calma y el tráfico volvió a la normalidad.

La violenta incursión se produjo apenas días antes de que Río de Janeiro reciba importantes eventos internacionales relacionados con la cumbre climática de las Naciones Unidas (COP30), entre ellos la cumbre mundial C40 de alcaldes y la entrega del premio Earthshot, encabezada por el príncipe Guillermo de Inglaterra.

Analistas y organizaciones de derechos humanos han señalado que este tipo de operaciones suelen intensificarse antes de eventos internacionales, como ocurrió en los Juegos Olímpicos de 2016, la cumbre del G20 de 2024 y la reunión del BRICS en julio pasado, donde las autoridades buscaron mostrar control sobre la violencia urbana.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

