  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 2 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Hoy es el día mundial del introvertido, te explicamos por qué se celebra el 2 de enero

Esta fecha busca visibilizar una forma de personalidad marcada por la reflexión, la calma y la conexión profunda

Ene. 02, 2026
La escritora alemana Felicitas Heyne, publicó en su blog una propuesta para reconocer a este grupo de personas
La escritora alemana Felicitas Heyne, publicó en su blog una propuesta para reconocer a este grupo de personas

Una oportunidad para visibilizar y valorar a quienes disfrutan de la tranquilidad, la introspección y las conexiones profundas con pocas personas. Esta jornada busca cambiar la forma en que se percibe la introversión y promover empatía hacia quienes no encajan en los estereotipos más visibles de sociabilidad.

La idea de dedicar un día a los introvertidos surgió en 2011, cuando la psicóloga y escritora alemana Felicitas Heyne publicó en su blog una propuesta para reconocer a este grupo de personas e invitar al mundo a comprender mejor sus características. Su intención no solo fue celebrar estas cualidades, sino también promover empatía y sensibilidad hacia una forma de ser que muchas veces se confunde con timidez o rechazo social cuando, en realidad, responde a preferencias personales profundas.

La celebración busca que quienes se identifican como introvertidos puedan sentirse reconocidos y comprendidos en una sociedad que suele premiar lo extrovertido, como la charla constante o la presencia en eventos multitudinarios.

imagen-cuerpo

UNA INVITACIÓN A ENTENDER Y ACEPTAR DIFERENCIAS

Este día también es una oportunidad para que quienes no se consideran introvertidos aprendan más sobre este estilo de personalidad. En lugar de ver la introversión como timidez o falta de energía social, la celebración destaca que muchos introvertidos disfrutan de la soledad saludable, la reflexión profunda y las relaciones significativas con pocos amigos cercanos.

La fecha sirve para romper con algunos mitos comunes sobre la introversión y mostrar que las personas con este rasgo pueden aportar grandes cosas a la sociedad, como creatividad, pensamiento estratégico y empatía profunda.

Para muchos, especialmente después de las prolongadas reuniones sociales de las fiestas decembrinas, esta fecha se convierte en una pausa bienvenida que permite recargar energías y comenzar el año con una actitud más introspectiva y personal.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Donald Trump subasta pintura del rostro de Jesucristo por casi 3 millones de dólares
Internacional / Mundo

Donald Trump subasta pintura del rostro de Jesucristo por casi 3 millones de dólares

Enero 01, 2026

El evento con el que Trump recibió el 2026 se realizó en su club privado de Palm Beach y reunió a figuras políticas, empresarios y aliados cercanos

Incendio devastador en bar de Suiza deja a tres jóvenes italianos en estado crítico
Internacional / Mundo

Incendio devastador en bar de Suiza deja a tres jóvenes italianos en estado crítico

Enero 01, 2026

Los permanecen en estado crítico tras resultar severamente heridos en el incendio de un bar en la localidad de Crans Montana

VIDEO | Así ocurrió el incendio del bar en Suiza que dejó más de 40 muertos y 115 heridos en la celebración de Año Nuevo
Internacional / Mundo

VIDEO | Así ocurrió el incendio del bar en Suiza que dejó más de 40 muertos y 115 heridos en la celebración de Año Nuevo

Enero 01, 2026

El siniestro ocurrió en la madrugada de este jueves 1 de enero en el bar Le Constellation, un establecimiento muy concurrido por turistas y locales