ONU advierte un "precedente peligroso" por intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas manifestó su profunda preocupación ante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, al advertir que la escalada del conflicto y los bombardeos registrados representan un precedente peligroso para el orden internacional y la estabilidad regional.

La reacción del organismo internacional se produjo tras conocerse la operación estadounidense y la presunta captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, un hecho que ha sacudido la agenda diplomática global.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su "profunda alarma" por los acontecimientos recientes y alertó que, más allá de la compleja situación interna del país sudamericano, la intervención militar podría tener consecuencias preocupantes para toda la región.

En un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres subrayó que este tipo de acciones tensan el sistema internacional y debilitan los principios que rigen la convivencia entre Estados.

"La ONU sigue enfatizando la importancia del pleno respeto, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas", señaló el organismo.

En el mismo posicionamiento, advirtió que las normas fundamentales del derecho internacional podrían no haber sido respetadas, lo que abre la puerta a escenarios de mayor inestabilidad y a interpretaciones peligrosas por parte de otros actores globales.

Ante este panorama, el secretario general hizo un llamado a todos los actores involucrados en Venezuela a optar por un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.

Para la ONU, la vía diplomática sigue siendo la única alternativa viable para evitar una mayor escalada del conflicto y un deterioro irreversible de la situación regional.

El impacto de la operación también generó debate dentro de Estados Unidos. El congresista republicano por Nebraska, Don Bacon, calificó la misión para capturar a Maduro como "excelente para el futuro de los venezolanos y de la región".

Sin embargo, el propio legislador reconoció los riesgos geopolíticos que conlleva esta acción militar.

En un mensaje difundido en redes sociales, Bacon advirtió que la intervención podría ser utilizada por potencias autoritarias como justificación para futuras agresiones.

"Mi principal preocupación ahora es que Rusia use esto para justificar sus acciones militares ilegales contra Ucrania, o que China lo utilice como argumento para una invasión de Taiwán", escribió.