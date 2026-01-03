Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentarán juicio en Nueva York: Estos son los delitos que les imputa EU

La fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, confirmó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama Cilia Flores, enfrentarán cargos penales federales en la corte del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, tras haber sido capturados durante una incursión militar estadounidense en territorio venezolano.

NARCOTERRORISMO Y EL CÁRTEL DE LOS SOLES

De acuerdo con la fiscalía, Maduro fue acusado de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos, así como posesión de ametralladoras e instrumentos de destrucción con el objetivo de atentar contra la seguridad estadounidense.

En palabras de Bondi, el mandatario "pronto enfrentará todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en cortes estadounidenses", dejando claro que el proceso judicial se desarrollará bajo jurisdicción federal.

La acusación sostiene que Maduro habría encabezado el llamado "Cártel de los Soles", una organización señalada por Washington como grupo narcoterrorista, dedicada al tráfico internacional de drogas y con presuntos vínculos con organizaciones armadas como las FARC.

Según el Departamento de Justicia, el narcotráfico no solo tenía fines económicos, sino también políticos, al ser utilizado como herramienta de presión y financiamiento para sostener al régimen venezolano.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A CILIA FLORES?

En el caso de Cilia Flores, Estados Unidos la vincula con estructuras de poder y redes financieras que habrían facilitado operaciones corruptas y actividades ilícitas ligadas al aparato estatal.

Flores ya había sido sancionada por Washington desde 2018, y su entorno familiar también figura en listas del Departamento del Tesoro por presuntas transacciones corruptas y uso indebido de recursos públicos.

La captura de Maduro y Flores se produjo durante una operación militar ejecutada en la madrugada del 3 de enero.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el operativo a través de sus redes sociales, donde afirmó que Estados Unidos llevó a cabo "un ataque a gran escala" que culminó con la detención y salida del país del líder venezolano.

Bondi agradeció públicamente a Trump y a las fuerzas armadas estadounidenses por lo que calificó como una "misión altamente exitosa", mientras que funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio sostuvieron que Maduro "no es un gobierno, sino una organización criminal que se apoderó de un territorio nacional".

Cabe recordar que Estados Unidos había elevado en agosto pasado a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera a la captura o condena de Maduro, como parte de una estrategia de presión internacional contra el régimen venezolano.

Ahora, con el líder chavista bajo custodia, el caso abre un escenario inédito: el de un presidente en funciones enfrentando un juicio penal por narcoterrorismo en una corte federal de Nueva York.