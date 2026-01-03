Trump descarta a María Corina Machado para gobernar Venezuela tras la detención de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcó distancia pública respecto a María Corina Machado y puso en duda su viabilidad para encabezar un eventual proceso de gobierno o transición en Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro.

¿QUÉ DIJO DONALD TRUMP SOBRE MARÍA CORINA MACHADO?

En una rueda de prensa ofrecida desde su residencia de Mar-a-Lago, Trump aseguró que no ha tenido ningún contacto con la líder opositora y descartó, al menos por ahora, respaldarla como presidenta del país sudamericano.

"Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto de su país para gobernar", afirmó Trump, sembrando dudas explícitas sobre la capacidad política y el respaldo interno de Machado.

Sus declaraciones se dieron luego de que la prensa estadounidense le cuestionara si apoyaría a la Premio Nobel de la Paz como figura de transición, tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por fuerzas especiales estadounidenses.

El mandatario republicano matizó su postura al señalar que tendría que "analizar" el escenario político venezolano antes de tomar una decisión definitiva.

"Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo", respondió, al tiempo que recordó que en Venezuela existe una vicepresidenta en funciones y que el país enfrenta una situación institucional confusa tras lo que calificó nuevamente como "elecciones amañadas".

LA OPOSICIÓN AL CHAVISMO DE MACHADO

Trump insistió en que los comicios presidenciales de 2024, en los que Maduro se adjudicó la victoria, fueron "una vergüenza" y reiteró que Estados Unidos no reconoce al mandatario venezolano como presidente legítimo.

"La gente no siente ningún aprecio por él. Tenía muy pocas lealtades, si es que tenía alguna. Gobernó con mano dura, y la gente no puede creer la suerte que tuvo", agregó, reforzando su narrativa sobre el colapso del respaldo interno al chavismo.

Las declaraciones contrastan con el perfil internacional que ha construido María Corina Machado, considerada la figura más visible de la oposición venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su lucha por la democracia.

En su momento, la activista dedicó el reconocimiento a Trump, quien públicamente agradeció el gesto en más de una ocasión.

Impedida legalmente de competir como candidata presidencial, Machado respaldó al exdiplomático Edmundo González, a quien su plataforma y varios gobiernos extranjeros reconocen como el verdadero ganador de las elecciones en las que Maduro se proclamó vencedor.

DELCY RODRÍGUEZ EXIGE PRUEBA DE VIDA DE MADURO Y SU ESPOSA

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez denunció este sábado que se desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, y exigió a Estados Unidos una prueba de vida, luego de que Trump confirmara públicamente la captura de ambos para que enfrenten a la justicia estadounidense.

El escenario, lejos de aclararse, sigue elevando la tensión política y diplomática en torno al futuro inmediato de Venezuela.