Así celebraron los venezolanos en el mundo la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos marcó un punto de quiebre para millones de venezolanos dentro y fuera de su país. Tras años de crisis política, económica y humanitaria, la noticia se propagó rápidamente por redes sociales y medios internacionales, desatando una oleada de reacciones cargadas de emoción, esperanza y cautela.

Para la diáspora venezolana, dispersa en decenas de países, el anuncio representó mucho más que un hecho judicial: fue interpretado como el inicio del fin de un régimen que los obligó a abandonar su tierra, separar familias y rehacer sus vidas lejos de casa.

ASÍ CELEBRARON LOS VENEZOLANOS EN EL MUNDO

En Estados Unidos, desde la madrugada de este sábado, venezolanos comenzaron a reunirse en el conocido Arepazo, en Doral, Florida, uno de los principales puntos de encuentro de la diáspora en Miami.

Entre abrazos, música y mensajes de alivio, la comunidad expresó una mezcla de euforia, incredulidad y cautela tras el anuncio hecho por el presidente Donald Trump sobre la detención del líder chavista durante una operación en Venezuela.

En Europa, la Puerta del Sol, en Madrid, volvió a ser el epicentro de la lucha simbólica del exilio venezolano, pero esta vez con un ánimo radicalmente distinto. El lema "Este gobierno va a caer" fue sustituido por "Este gobierno ya cayó", mientras el himno nacional sonaba con una fuerza especial al llegar a su verso más emblemático: "Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó". A partir del mediodía, y de forma espontánea, miles de personas, alrededor de 3 mil, según la delegación del Gobierno, se congregaron en el kilómetro cero de la capital española para celebrar lo que consideran un punto de inflexión histórico.

En Sudamérica, la celebración también se hizo sentir. En Lima, decenas de venezolanos se congregaron desde primeras horas de este sábado en los exteriores de la embajada de su país para celebrar la detención de Maduro, ocurrida a casi un año y medio de su controvertida reelección para un tercer mandato. Portando banderas y prendas con los colores nacionales, los manifestantes corearon consignas como "La dictadura ya cayó" y "Libertad, libertad, libertad".

En Buenos Aires, la reacción no fue distinta. La comunidad venezolana celebró con alegría el anuncio de la detención, difundido tras la operación estadounidense en Venezuela, en medio de abrazos y mensajes de esperanza por un eventual retorno a su país.

Aunque persisten dudas sobre la resistencia del régimen chavista y el rumbo que tomará Venezuela en los próximos días, para miles de venezolanos en el mundo este sábado quedó marcado como una jornada histórica, cargada de emoción, memoria y una renovada expectativa de libertad.