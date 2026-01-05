Trasladan a Nicolás Maduro a un tribunal en Nueva York para comenzar su juicio

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a un tribunal federal de Nueva York, donde este lunes 5 de enero comparece ante un juez estadounidense. La audiencia se realiza dos días después de su captura en Caracas, durante una operación militar ejecutada por fuerzas de Estados Unidos.

Maduro, de 63 años, permanece detenido en una cárcel federal de Brooklyn y será presentado ante el juez al mediodía, hora local. Junto a él también fue trasladada su esposa, Cilia Flores, quien enfrenta cargos similares. Ambos llegaron escoltados por agentes federales fuertemente armados, según muestran imágenes difundidas por medios internacionales.

El proceso judicial está a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein, quien supervisará el caso relacionado con presuntos delitos de narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

CARGOS POR NARCOTRÁFICO Y UNA CAPTURA TRAS UNA OPERACIÓN MILITAR

De acuerdo con la acusación presentada por la justicia estadounidense, Nicolás Maduro y Cilia Flores habrían participado en una red dedicada al envío de grandes cargamentos de cocaína a territorio estadounidense. La nueva acta de inculpación incluye también a otras figuras del poder venezolano, entre ellas Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", el ministro del Interior Diosdado Cabello y un presunto líder del narcotráfico que continúa prófugo.

La detención de Maduro se produjo durante una ofensiva militar llevada a cabo en la madrugada del sábado en Caracas. El operativo incluyó comandos en tierra, ataques aéreos con aviones de combate y el despliegue de una importante fuerza naval. Autoridades estadounidenses calificaron la acción como decisiva para desmantelar estructuras criminales vinculadas al poder político venezolano.

ESTADOS UNIDOS IMPULSA UN NUEVO ESCENARIO POLÍTICO EN VENEZUELA

En paralelo al juicio, el gobierno estadounidense avanza en gestiones para establecer una transición política en Venezuela. Funcionarios de alto nivel señalaron que se busca definir nuevas políticas y mantener la influencia de Estados Unidos en el país sudamericano.

El presidente Donald Trump aseguró que su administración está al frente de la situación en Venezuela y que ya discute los próximos pasos con las nuevas autoridades. Según afirmó, Delcy Rodríguez, quien encabeza un gobierno interino tras la caída de Maduro, se encuentra cooperando con Washington en este proceso.