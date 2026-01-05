"Soy inocente": Maduro comparece ante corte de Nueva York tras su captura en Venezuela

Luego de haber sido detenidos la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas, Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este lunes ante un juez federal en Nueva York. Durante la audiencia, ambos se declararon "no culpables" de los cargos que les imputa la fiscalía estadounidense, todos ellos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

La comparecencia se realizó ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ahí, el mandatario venezolano rechazó las acusaciones en su contra y sostuvo que sigue siendo el jefe de Estado de su país.

"Soy inocente. Sigo siendo el presidente de mi país", afirmó Maduro ante el tribunal.

MADURO CONTRATA AL ABOGADO DE JULIAN ASSANGE

Previo a la audiencia, Nicolás Maduro informó que su defensa estará a cargo del penalista Barry Pollack, abogado conocido internacionalmente por haber representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y por ser una pieza clave en el acuerdo que permitió su liberación tras más de 15 años de litigio.

Mediante un documento titulado Appearance of counsel, Pollack notificó formalmente al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York que asume la defensa del líder venezolano. El abogado cuenta con 35 años de experiencia en defensa penal y ha llevado casos de alto perfil relacionados con seguridad nacional, espionaje y delitos financieros.

Barry Pollack es socio del despacho Harris St. Laurent & Wechsler, con oficinas en Washington y Nueva York, y es reconocido por su participación en procesos penales complejos. En el caso de Assange, fue el artífice del acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que permitió cerrar el proceso judicial contra el activista australiano.

Por su parte, Cilia Flores eligió como abogado a Mark E. Donnelly, quien acumula más de dos décadas de experiencia, incluyendo su paso por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, antes de incorporarse al sector privado. Donnelly también fue fiscal del condado de Harris y es especialista en delitos fiscales, además de haber negociado acuerdos con la fiscalía en diversos casos.

¿CUÁLES SON LOS CARGOS CONTRA NICOLÁS MADURO?

Autoridades de Estados Unidos acusan a Nicolás Maduro de encabezar una red de narcotráfico junto con altos funcionarios de su gobierno y familiares, entre ellos su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás Ernesto Maduro Flores. De acuerdo con el Departamento de Justicia, el grupo habría conspirado para introducir a territorio estadunidense entre 200 y 250 toneladas de cocaína.

La acusación señala que Maduro estaría vinculado al tráfico de drogas desde antes de asumir la presidencia en 2013 y lo identifica como presunto líder del llamado Cártel de los Soles, versión que el mandatario ha negado. Por estos señalamientos, Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Los cargos que enfrenta son: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con la posesión de armas de alto poder.

La audiencia marca un nuevo capítulo en uno de los casos políticos y judiciales más polémicos de los últimos años, con implicaciones directas para la relación entre Estados Unidos y Venezuela y para el futuro político del país sudamericano.