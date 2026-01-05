  • 24° C
Internacional / Mundo

¿Quién es Barry J. Pollack? el abogado de Maduro que logró liberar a un hombre condenado por asesinato

Especialista legal estadounidense conocido por llevar casos difíciles, muy mediáticos y con estrategias que suelen marcar diferencia

Ene. 05, 2026
Barry J. Pollack, abogado penalista en Estados Unidos, es reconocido por su participación en casos federales complejos y de alto impacto
El nombre de Barry J. Pollack ha cobrado relevancia internacional por su participación en casos judiciales de alto impacto. Abogado penalista en Estados Unidos, Pollack cuenta con décadas de experiencia en tribunales federales, donde ha defendido a personas acusadas de delitos graves y complejos.

A lo largo de su carrera, Pollack ha construido un perfil sólido dentro del sistema judicial estadounidense, especializándose en la defensa penal a nivel federal. Su trabajo se ha centrado en casos de alta complejidad, donde las implicaciones legales y mediáticas suelen ser significativas.

Su experiencia lo ha llevado a participar en procesos que exigen un conocimiento profundo de las leyes federales, así como de los mecanismos para impugnar investigaciones y sentencias previamente consideradas firmes.

EL CASO QUE MARCÓ SU CARRERA

Uno de los episodios más emblemáticos en la trayectoria de Pollack fue la defensa de Martin Tankleff, quien pasó casi dos décadas en prisión tras ser condenado por el asesinato de sus padres cuando tenía apenas 17 años. Con el paso del tiempo, el caso comenzó a levantar dudas debido a inconsistencias en las pruebas y en la confesión que sustentó la sentencia.

Pollack asumió la defensa años después y encabezó una estrategia legal enfocada en demostrar errores graves durante la investigación. La presentación de nuevas pruebas, testimonios y análisis permitió cuestionar la versión oficial del crimen y señalar a otros posibles responsables. Finalmente, la condena fue anulada y Tankleff obtuvo su libertad.

BARRY J. POLLACK Y NICOLÁS MADURO

Asumió recientemente la defensa legal de Maduro ante la justicia estadounidense, tras la captura del exmandatario y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales. Pollack presentó su comparecencia como abogado defensor de Maduro en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York y ha señalado que planea presentar argumentos sobre la legalidad de la detención y la condición de jefe de un estado soberano, lo que marca su papel clave en la estrategia de defensa del líder venezolano en este caso de alto perfil internacional

Fernanda Rodríguez
