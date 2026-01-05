Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán en Chicago: ¿cuándo será la nueva fecha?

La Corte de Distrito Norte de Illinois ha anunciado el aplazamiento de la audiencia de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, programada inicialmente para este viernes.

El juicio, que debía determinar la fecha de su sentencia tras declararse culpable de varios delitos, se pospone por más de seis meses, con una nueva cita fijada para el 10 de julio de 2024 a las 10:30 a.m.

TENSIONES ENTRE SU ABOGADO Y EL GOBIERNO MEXICANO

En esta audiencia se esperaba que se estableciera la fecha exacta en que se dictará su sentencia después de que Ovidio se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico internacional y delincuencia organizada.

Además, admitió ser uno de los líderes de "Los Chapitos", una facción del Cártel de Sinaloa, y de coordinar operaciones para el tráfico de fentanilo y otras sustancias ilegales hacia Estados Unidos.

La decisión de aplazar la audiencia se produce en medio de tensiones entre el abogado de Guzmán y el gobierno mexicano, quienes se han acusado mutuamente desde su extradición a Estados Unidos en 2023.

Ovidio Guzmán fue detenido en México a principios de 2023 y, tras su captura, fue trasladado al país vecino donde enfrentará la justicia.

Los "Chapitos", hermanos de Ovidio Guzmán, han buscado reducir sus penas mediante acuerdos de colaboración, como el uso de testigos protegidos, lo que les ha permitido evitar condenas de cadena perpetua.