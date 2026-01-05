  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 5 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán en Chicago: ¿cuándo será la nueva fecha?

La decisión de aplazar la audiencia se produce en medio de tensiones entre el abogado de Guzmán y el gobierno mexicano

Ene. 05, 2026
El hijo del Chapo Guzmán fue detenido en 2023.
El hijo del Chapo Guzmán fue detenido en 2023.

La Corte de Distrito Norte de Illinois ha anunciado el aplazamiento de la audiencia de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, programada inicialmente para este viernes.

El juicio, que debía determinar la fecha de su sentencia tras declararse culpable de varios delitos, se pospone por más de seis meses, con una nueva cita fijada para el 10 de julio de 2024 a las 10:30 a.m.

TENSIONES ENTRE SU ABOGADO Y EL GOBIERNO MEXICANO

En esta audiencia se esperaba que se estableciera la fecha exacta en que se dictará su sentencia después de que Ovidio se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico internacional y delincuencia organizada.

Además, admitió ser uno de los líderes de "Los Chapitos", una facción del Cártel de Sinaloa, y de coordinar operaciones para el tráfico de fentanilo y otras sustancias ilegales hacia Estados Unidos.

La decisión de aplazar la audiencia se produce en medio de tensiones entre el abogado de Guzmán y el gobierno mexicano, quienes se han acusado mutuamente desde su extradición a Estados Unidos en 2023.

Ovidio Guzmán fue detenido en México a principios de 2023 y, tras su captura, fue trasladado al país vecino donde enfrentará la justicia.

Los "Chapitos", hermanos de Ovidio Guzmán, han buscado reducir sus penas mediante acuerdos de colaboración, como el uso de testigos protegidos, lo que les ha permitido evitar condenas de cadena perpetua.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
¿Cuándo será la próxima audiencia de Maduro en Nueva York tras declararse inocente?
Internacional / Mundo

¿Cuándo será la próxima audiencia de Maduro en Nueva York tras declararse inocente?

Enero 05, 2026

Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, también se declaró no culpable en la misma audiencia, acompañada de su abogado

Delcy Rodríguez asume como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Maduro
Internacional / Mundo

Delcy Rodríguez asume como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Maduro

Enero 05, 2026

La toma de posesión se realizó hoy en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, ante la ausencia del jefe de Estado

"Soy inocente": Maduro comparece ante corte de Nueva York tras su captura en Venezuela
Internacional / Mundo

"Soy inocente": Maduro comparece ante corte de Nueva York tras su captura en Venezuela

Enero 05, 2026

Por primera vez desde su detención en Caracas, Nicolás Maduro y su esposa comparecieron ante una corte federal de Estados Unidos