¿Cuándo será la próxima audiencia de Maduro en Nueva York tras declararse inocente?

Este lunes, Nicolás Maduro se presentó ante la corte de Nueva York y se declaró no culpable, informó Telemundo. Durante la audiencia, el presidente de Venezuela manifestó que no estaba completamente informado sobre todos sus derechos y solicitó la presencia del cónsul venezolano. La siguiente cita en el tribunal está programada para el 17 de marzo.

Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, también se declaró no culpable en la misma audiencia, acompañada de su abogado, quien señaló que Flores presentaba algunas contusiones que requerían atención médica.

DETALLES DENTRO DE LA SALA

Según reportes, ambos fueron conducidos por alguaciles estadounidenses, cada uno acompañado de su defensor. En el caso de Maduro, su abogado destacó la necesidad de atender ciertos problemas médicos y completar formularios para asegurar que reciba la atención necesaria.

Durante la audiencia, se reveló que Flores había sufrido rasguños durante su traslado. El juez del caso ordenó que se atendieran estas lesiones antes de continuar con el proceso. Maduro estuvo esposado de los pies, pero no de las manos, y frente a un asistente que le reprochó su situación respondió que es el presidente de Venezuela y que "juraba por Dios" que saldría libre.

ESTADOS UNIDOS NIEGA INTERVENCIÓN MILITAR EN VENEZUELA

En paralelo, el gobierno de Estados Unidos aseguró ante la ONU que no mantiene ninguna guerra ni ocupación en Venezuela. El embajador estadounidense ante el Consejo de Seguridad fue enfático: "No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país".

Estas declaraciones buscan aclarar las versiones que han circulado sobre una supuesta intervención directa y control político en territorio venezolano. Hasta el momento, no existe ninguna resolución oficial que respalde la idea de ocupación o administración extranjera en Venezuela.

EL PAPEL DE LA ONU EN LA CRISIS VENEZOLANA

El Consejo de Seguridad de la ONU es responsable de abordar amenazas a la paz internacional. En el caso venezolano, no hay mandatos que autoricen intervenciones armadas ni ocupaciones extranjeras. Las discusiones se centran en la estabilidad regional, los derechos humanos y las posibles vías políticas para resolver la crisis. La intervención estadounidense tuvo como objetivo dejar constancia de su postura dentro de este marco multilateral.