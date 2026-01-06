Fernando Carrillo revela que fue novio de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

Tras la detención de Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, una revelación del pasado volvió a colocar a la funcionaria en el centro de la conversación pública.

El actor Fernando Carrillo afirmó que sostuvo una relación sentimental con Rodríguez, a quien no dudó en calificar como "el gran amor de su vida".

La declaración surgió en una entrevista reciente, donde el protagonista de Rosalinda no solo habló de su vínculo personal con la política venezolana, sino que también expresó su postura ante el complejo escenario político que atraviesa el país sudamericano.

Durante su participación en el programa Noticias Oriente, Carrillo aseguró conocer profundamente a Delcy Rodríguez y rechazó los señalamientos que circulan en redes sociales sobre una supuesta traición contra Nicolás Maduro.

"Conozco muy bien a la vicepresidenta, hoy la primera presidenta de Venezuela. Fue mi pareja", afirmó el actor, al tiempo que descalificó lo que considera versiones falsas difundidas por algunos medios de comunicación.

"EL GRAN AMOR DE MI VIDA"

Aunque evitó dar detalles específicos sobre cuándo ocurrió la relación, Fernando Carrillo reveló que el romance con Delcy Rodríguez se extendió por cerca de tres años y que fue una relación estable.

El actor destacó cualidades como la inteligencia, los valores y la firmeza de carácter de la actual mandataria interina.

"Es la mujer más inteligente; hoy puedo decir que es el gran amor de mi vida", expresó, resaltando su forma de actuar y su defensa de la familia, la patria y sus convicciones.

Carrillo añadió que, a lo largo de su vida, ha compartido momentos con mujeres exitosas, pero que Rodríguez ocupa un lugar especial en su historia personal.

Además del aspecto sentimental, Carrillo manifestó su respaldo a Delcy Rodríguez como figura clave del gobierno venezolano. Consideró que su gestión estará orientada a buscar soluciones en favor del pueblo y negó que sea capaz de traicionar a Nicolás Maduro, quien enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por presunto narcoterrorismo.

"Es imposible", sostuvo en entrevista con la cadena Chilevisión, al afirmar que Rodríguez es una de las figuras más leales al proyecto chavista. También cuestionó a quienes celebraron la captura de Maduro y criticó lo que calificó como una "dictadura global" impuesta desde el extranjero.

Las declaraciones del actor han generado opiniones divididas y reavivado el debate político en redes sociales, al mezclar un episodio del pasado sentimental con uno de los momentos más delicados de la política venezolana.