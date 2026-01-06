Actores de "Malcolm el de en medio" confirman visita a México en 2026

La icónica comedia de "Malcolm el de en medio" que marcó a toda una generación no solo regresará a la televisión con nuevos episodios especiales, sino que también traerá a México a dos de sus personajes más recordados.

Christopher Masterson y Justin Berfield, quienes interpretaron a Francis y Reese Wilkerson, confirmaron su visita a Monterrey, Nuevo León, como parte de una convención que promete convertirse en uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la serie en 2026.

FRANCIS Y REESE DE "MALCOLM EL DE EN MEDIO" LLEGARÁN A MÉXICO

De acuerdo con información difundida por los organizadores de Desertcon 2026 y retomada por Infobae, los actores participarán como invitados especiales en este encuentro, donde convivirán con el público mexicano a través de conferencias, firmas de autógrafos y sesiones fotográficas.

El anuncio coincide con el relanzamiento de Malcolm el de en medio, lo que ha despertado un renovado interés entre seguidores que buscan revivir la historia de la familia Wilkerson.

La visita de los intérpretes de Francis y Reese forma parte de las actividades de promoción y celebración por el regreso de la serie. El relanzamiento de Malcolm el de en medio está programado para el próximo 10 de abril, con cuatro episodios especiales que mostrarán qué ocurrió con los personajes después de la graduación de Malcolm, según lo adelantado por los organizadores del evento.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL ENCUENTRO?

Christopher Masterson y Justin Berfield participarán en Desertcon 2026, convención que se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril de 2026 en Monterrey, Nuevo León. Durante el evento, ambos actores ofrecerán una conferencia especial, además de firmar autógrafos y tomarse fotografías profesionales con los asistentes.

La convivencia principal con los protagonistas de Francis y Reese Wilkerson se concentrará el sábado 19 de abril. Ese día, los fanáticos podrán acceder a distintas modalidades de interacción, que van desde fotografías profesionales hasta selfies, dependiendo del paquete adquirido.

PRECIOS DE FOTOS, AUTÓGRAFOS Y PAQUETES ESPECIALES

Los organizadores de Desertcon 2026 dieron a conocer los costos oficiales para convivir con los actores:

Wilkerson Brothers Package : 3 mil 499 pesos: fotografía profesional digital con Christopher Masterson y Justin Berfield (hasta dos personas).

: 3 mil 499 pesos: fotografía profesional digital con y (hasta dos personas). Foto profesional individual: Mil 499 pesos: fotografía digital con uno de los actores.

Mil 499 pesos: fotografía digital con uno de los actores. Autógrafo : Mil 499 pesos: firma individual de uno de los actores.

: Mil 499 pesos: firma individual de uno de los actores. Selfie: Mil 299 pesos: fotografía casual con uno de los intérpretes.

Es importante señalar que estos precios no incluyen el boleto general de entrada a Desertcon 2026, el cual debe adquirirse por separado para poder ingresar al recinto. No obstante, los organizadores informaron que los boletos para ver a las estrellas ya se encuentran agotados.

Las entradas para las experiencias con Christopher Masterson y Justin Berfield se vendieron a través de la plataforma Boletópolis. El sistema permite pagos con tarjetas Visa, Mastercard y American Express, así como depósitos en efectivo en establecimientos como Oxxo, 7-Eleven y Paynet, mediante un código de barras generado en línea.