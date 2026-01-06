¿Nueva música en camino? Olivia Rodrigo enciende rumores por el aniversario de "Drivers License"

Este 8 de enero, se cumplirán cinco años desde que Olivia Rodrigo lanzó "Drivers License", una balada profesional con la que cambió su vida y se convirtió en fenómeno global, catapultándola al estrellato como una de las voces más influyentes de su generación.

Hoy, con la cercanía del quinto aniversario de ese sencillo que marcó una época, la cantante estadounidense volvió a sacudir a sus seguidores con una serie de pistas que apuntan a una posible sorpresa musical.

OLIVIA RODRIGO ENCIENDE RUMORES POR EL ANIVERSARIO DE "DRIVERS LICENSE"

Los fans de Rodrigo, llamados livies, detectaron un cambio llamativo en el sitio web oficial de la artista. En lugar de la tienda en línea habitual, ahora aparece una página que simula una falsa "solicitud de renovación" de licencia de conducir, un guiño directo a Drivers License. El detalle no es menor: la "cita" está programada justo para el 8 y 9 de enero de 2026, fechas que coinciden con el aniversario del tema que dio origen a su carrera.

La página está repleta de referencias que no pasaron desapercibidas para los fans. Entre ellas aparece Driving Home 2 U, el título del documental que acompañó a Sour (2021), así como la fecha de lanzamiento de su álbum debut utilizada como número de licencia. El formulario indica que el "trámite" solo podrá realizarse en línea a las 9:00 de la mañana (hora del Pacífico) y permite ingresar un correo electrónico para recibir notificaciones, supuestamente enviadas por la propia Olivia Rodrigo.

Este movimiento digital desató una ola de teorías en redes sociales. Algunos seguidores apuestan por el estreno de un nuevo sencillo, mientras que otros creen que podría tratarse de una reedición especial de "Drivers License" o incluso de un anuncio mayor relacionado con nueva música. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación, aunque la expectativa no deja de crecer.

Las señales no se limitaron a su página web. A pocos días de comenzar 2026, Rodrigo reapareció en Instagram con un carrusel de fotografías en el que mostró cómo celebró el Año Nuevo junto a sus amigos. Sin embargo, una imagen en particular captó la atención de sus fans: un carrito con la leyenda "The Album", un detalle que muchos interpretaron como una pista directa sobre la llegada de su tercer disco de estudio.

Medios internacionales como Parade y Vulture ya han señalado que Olivia Rodrigo podría estar preparando el lanzamiento de su tercer álbum, conocido entre sus fans como OR3. La cantante no publica un álbum desde Guts (2023), sucesor de Sour (2021), trabajos que la consolidaron como una figura clave del pop actual y le valieron múltiples premios Grammy.