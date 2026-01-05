"Lo roto sigue vivo", Guillermo del Toro lamenta la muerte de su hermano

El cineasta mexicano compartió su dolor durante su discurso de aceptación del Visionary Award en la 37ª edición de los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs.

En un momento emocionalmente intenso, Guillermo del Toro reveló la triste noticia de la muerte de su hermano mayor, Federico del Toro Gómez, durante la ceremonia de premiación en California.

El 3 de enero, mientras recibía el Visionary Award por su trabajo en Frankenstein, el director mexicano no solo agradeció el reconocimiento, sino que transformó su discurso en una reflexión profunda sobre el duelo, la pérdida y la resiliencia humana.

En la #UdeG lamentamos el fallecimiento de Federico del Toro Gómez, hermano de Guillermo del Toro, cineasta tapatío y egresado de nuestra Casa de Estudio.



Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.



Descanse en paz. ? pic.twitter.com/PuCG4wUG1D — Universidad de Guadalajara (@udg_oficial) January 5, 2026

REPLANTEARÁ SU AGENDA PROFESIONAL

"Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero aquí estoy. La película habla del duelo. La última parte de la cinta dice que el corazón puede romperse, pero lo roto sigue vivo", expresó, conmoviendo a la audiencia y recibiendo una ovación prolongada.

Visiblemente afectado, Del Toro también mencionó que su proceso de duelo lo llevará a replantear su agenda profesional en los próximos meses, anunciando que reducirá su participación en eventos públicos y compromisos promocionales para poder vivir este dolor de manera más privada.