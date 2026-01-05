Michael J. Fox regresa a la actuación: la verdad detrás de su regreso

Michael J. Fox, a sus 64 años, vuelve a la actuación tras un retiro de cinco años debido al avance del párkinson, enfermedad que le fue diagnosticada en 1991 cuando tenía solo 29 años. El actor canadiense se integrará a la tercera temporada de Terapia sin filtro, la comedia dramática de Apple TV+ protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford, que se estrenará el próximo 28 de enero.

La serie, creada por Bill Lawrence, sigue la historia de Jimmy, un terapeuta en duelo que decide romper las reglas de su profesión y hablar con total franqueza a sus pacientes. En esta nueva temporada, el personaje de Harrison Ford, el doctor Paul Rhoades, continúa enfrentando su diagnóstico de párkinson, un hilo narrativo que ahora cobra un significado especial con la incorporación de Fox.

UNA APARICIÓN CARGADA DE HUMOR Y COMPLICIDAD

En el tráiler de la tercera temporada, Michael J. Fox aparece junto a Harrison Ford en la sala de espera de una consulta médica. Ambos, íconos del cine de los años 80 por Regreso al futuro e Indiana Jones, comparten una breve pero significativa escena marcada por la complicidad y el humor.

El intercambio entre los personajes es sencillo y directo: ante la pregunta de Ford, Fox responde "Párkinson" y remata con un divertido "solo un corte de pelo", generando un momento ligero que, al mismo tiempo, refleja la realidad de la enfermedad.

UNA INTEGRACIÓN NATURAL EN LA HISTORIA

Lejos de ser un simple cameo, la participación de Fox se integra de manera orgánica a la narrativa, fortaleciendo el proceso de aceptación del doctor Paul, quien en temporadas anteriores intentaba ocultar su enfermedad. La escena añade profundidad emocional a la serie y ofrece un retrato honesto de la convivencia diaria con el párkinson.

UNA EXPERIENCIA LIBERADORA PARA FOX

Para Michael J. Fox, regresar a la actuación ha sido una experiencia liberadora. En declaraciones a People, el actor confesó que volver a rodar fue "muy positivo y estimulante", destacando que pudo trabajar sin la constante preocupación por sus limitaciones físicas.

Fox propuso su participación en la serie, marcando su tercera colaboración con Bill Lawrence tras Spin City y Scrubs. Entre risas, comentó que tuvo que bromear con el creador: "Le dije: ´Has hecho una serie sobre el párkinson y no me has llamado´".