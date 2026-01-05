San Luis Metal Fest 2026: ¿Cuándo es y qué bandas forman parte del cartel oficial?

Este 2026, la ciudad de San Luis Potosí se alista para la llegada del San Luis Metal Fest, un festival emergente que busca dejar huella en la escena metalera nacional e internacional.

Bajo el lema "The Awakening of Darkness", este nuevo encuentro no solo propone música extrema, sino una experiencia comunitaria que prioriza la inclusión, el acceso y la cultura.

La gran novedad de este festival es que el acceso será gratuito, mediante un sistema de registro previo y donación, un esquema poco común en eventos de esta magnitud y que apunta a democratizar el acceso al metal en México.

La organización corre a cargo de Sierra Centro Producciones y Medussa Entertainment, quienes han subrayado que el San Luis Metal Fest no pretende ser solo un espectáculo, sino un mensaje de apertura y fortalecimiento de la comunidad metalera, ofreciendo un espacio donde convivan distintas generaciones y subgéneros.

La primera edición del festival metalero en San Luis se realizará los días 16 y 17 de mayo de 2026 en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (FENAPO).

BANDAS CONFIRMADAS DEL SAN LUIS METAL FEST 2026

El cartel combina nombres históricos del metal internacional con propuestas sólidas de la escena nacional y underground. Estas son las bandas confirmadas hasta ahora:

Metal Church

Grave

Messiah

Armored Saint

Blood Feast

Void

Hellripper

Necrofier

Atomic Agressor

Crimson Glory

Death Scyntech

Hator

All Misery

Architect of Nightmare

Yeos

Mexxica

Introtyl

From Alaska

La variedad del cartel apunta a atraer tanto a fans veteranos como a nuevas audiencias, consolidando a San Luis Potosí como un nuevo punto clave del metal en Latinoamérica.

¿CÓMO CONSEGUIR UN ACCESO AL SAN LUIS METAL FEST 2026?

Aunque el festival es gratuito, el ingreso se organiza por registro previo a través del enlace disponible en su página oficial:

5 mil accesos VIP : zonas con mejor visibilidad y comodidades especiales.

: zonas con mejor visibilidad y comodidades especiales. 10 mil lugares en Zona Preferente, frente al escenario principal.

15 mil accesos en Zona General.

En total, se espera un aforo de 30 mil asistentes, cifra que coloca al San Luis Metal Fest 2026 entre los festivales gratuitos de metal más grandes del continente.

Además de los conciertos, el festival contará con un pabellón de mercancía, arte y cultura metal, así como una zona gastronómica con propuestas locales de San Luis Potosí y la región Huasteca.