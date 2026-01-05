FAOT: Conoce cuándo se presentan los artistas en Álamos

Álamos volverá a transformarse en un gran escenario cultural del 23 al 31 de enero de 2026, al albergar la 41 edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), uno de los encuentros artísticos más importantes del noroeste de México, que este año busca superar la cifra de cien mil visitantes con una programación que combina ópera, música popular y expresiones contemporáneas.

El FAOT 2026 reunirá a figuras destacadas del bel canto, entre ellas Ainhoa Arteta, María Katzarava, Filippa Giordano y la soprano Aylín Pérez, quien será reconocida con la Medalla Alfonso Ortiz Tirado por su sólida trayectoria en los principales escenarios internacionales.

DIVERSIDAD MUSICAL PARA TODOS

La cartelera estelar integra a artistas de distintos géneros como Marta Sánchez, Charles Ans, Erik y Mía Rubín, Rocío Banquells, Sergio Arau, Andrés Obregón, Son Rompe Pera y Kakalo, ofreciendo una propuesta que transita del pop y el rock al hip hop, el folk y las fusiones alternativas.

Durante los nueve días del festival, las actividades se desarrollarán en ocho foros ubicados en el centro histórico de Álamos.

Además de los conciertos, el público podrá disfrutar de artes escénicas al aire libre, animaciones callejeras, exposiciones de artes visuales, arte de los pueblos originarios y talleres artísticos, consolidando el carácter incluyente y comunitario del FAOT.

INAUGURACIÓN Y PRIMEROS CONCIERTOS ESTELARES

La inauguración se llevará a cabo el viernes 23 de enero en el Palacio Municipal con la presentación de Ainhoa Arteta. Esa misma noche, Charles Ans abrirá la agenda musical popular en el Callejón del Templo.

El sábado 24 de enero, el mismo escenario recibirá a Marta Sánchez, mientras que el domingo 25 de enero será el turno de Rocío Banquells, cerrando las actividades musicales del primer fin de semana.

En paralelo, Son Rompe Pera se presentará el sábado 24 en La Alameda, uno de los actos más esperados por su explosiva fusión de géneros.

UN CIERRE DE ALTO NIVEL

El último fin de semana del FAOT 2026 arrancará con la presentación de Filippa Giordano acompañada por la Orquesta Filarmónica de Sonora, el jueves 29 de enero en el Callejón del Templo.

El viernes 30 de enero, ese mismo foro recibirá a Erik y Mía Rubín, antesala del cierre oficial del festival.

La clausura se realizará el sábado 31 de enero con la entrega de la Medalla Alfonso Ortiz Tirado a Aylín Pérez en el Palacio Municipal, seguida del concierto de Kakalo en el Callejón del Templo.

Todos los eventos serán de entrada gratuita, con cupo limitado en las Noches de Gala.

Conciertos en el Callejón del Templo

Horario: 21:30 a 22:30 horas

· Viernes 23: Charles Ans

· Sábado 24: Marta Sánchez

· Domingo 25: Rocío Banquells

· Martes 27: Sergio Arau

· Miércoles 28: Andrés Obregón

· Jueves 29: Filippa Giordano

· Viernes 30: Erik y Mía Rubín

· Sábado 31: Kakalo

Noches de Gala en el Palacio Municipal

Horario: 20:00 a 21:00 horas

· Viernes 23: Ainhoa Arteta

· Sábado 24: Banda Sinfónica del Estado de Sonora con Enrique Patrón de Rueda y Marcela Robles

· Domingo 25: María Katzarava

· Lunes 26: Gala Universidad de Sonora

· Martes 27: Arisbé de la Barrera

· Miércoles 28: Daniel Vargas

· Sábado 31: Aylín Pérez