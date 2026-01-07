  • 24° C
Internacional / Mundo

Trump asegura que Venezuela comprará solo productos de EE. UU. con ingresos del nuevo acuerdo petrolero

Las declaraciones se producen un día después de que Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.

Ene. 07, 2026
El presidente de Estados Unidos dijo que es una decisión acertada y beneficiosa para el pueblo venezolano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela destinará los ingresos del nuevo acuerdo petrolero bilateral a la compra exclusiva de productos fabricados en Estados Unidos, aunque no ofreció detalles sobre los mecanismos de implementación.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump aseguró que fue informado de que Venezuela adquirirá "SOLO productos fabricados en Estados Unidos" con los recursos obtenidos del acuerdo.

Según indicó, estas compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos estadounidenses destinados a mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país sudamericano.

imagen-cuerpo

ESTADOS UNIDOS SERÁ SOCIO PRINCIPAL

"En otras palabras, Venezuela se está comprometiendo a hacer negocios con Estados Unidos de América como su socio principal", añadió el mandatario.

Las declaraciones se producen un día después de que Trump anunciara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Dicho crudo será vendido a precio de mercado y los ingresos resultantes estarán bajo control estadounidense.

La cadena CNN informó que se ha puesto en contacto con el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela para solicitar comentarios, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta.

César Leyva
