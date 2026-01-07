Activan estado de emergencia en Minnesota tras asesinato de Renee Good por agentes de ICE

Las autoridades identificaron a Renee Nicole Good, de 37 años, como la mujer que murió tras recibir disparos de agentes federales de inmigración durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis, Minnesota. El hecho ocurrió mientras la víctima conducía una camioneta Honda Pilot sobre la avenida Portland.

Funcionarios locales, citados por "The New York Times", confirmaron la identidad de Good bajo condición de anonimato, debido a que las investigaciones federales y estatales sobre el caso continúan en curso. El incidente ha provocado protestas masivas en la mayor ciudad de Minnesota y una fuerte confrontación política.

VERSIONES QUE CONSTRASTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la mujer era una "agitadora profesional" y afirmó que un agente de ICE disparó "en defensa propia" después de que Good supuestamente intentara atropellar a un oficial. Sin embargo, congresistas demócratas denunciaron que la mujer fue "asesinada" por agentes migratorios.

Tanto el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, como el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que los videos difundidos en redes sociales contradicen la versión presidencial.

En las imágenes se observa a Good dentro del vehículo, aparentemente alejándose de los agentes, quienes la rodean y le exigen descender. No se aprecia que el automóvil embista a ningún oficial. Al intentar huir, uno de los agentes disparó contra la ventana del conductor y, segundos después, el vehículo se impactó contra un auto estacionado.

Horrific. ICE just murdered a woman in Minnesota in broad daylight.



This rogue, violent agency has no business in our communities and must be abolished.



And the agents involved must be held fully accountable.https://t.co/XuZuT1sAlh — Ayanna Pressley (@AyannaPressley) January 7, 2026

DECLARAN ESTADO DE EMERGENCIA

La muerte de Good sería la quinta ocurrida durante operativos migratorios en lo que va del actual gobierno de Trump, según datos del portal The Trace, especializado en violencia con armas de fuego.

Ante el aumento de las manifestaciones, el gobernador Tim Walz declaró el estado de emergencia y ordenó a la Guardia Nacional mantenerse preparada para responder a posibles disturbios. El mandatario recordó las protestas de 2020 tras el asesinato de George Floyd, también en Mineápolis, y aseguró que el estado está "listo para enfrentar la agitación civil".