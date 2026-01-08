Venezuela libera a presos políticos tras captura de Maduro en busca de consolidar la paz

Venezuela ha iniciado este jueves la liberación de un “número importante” de presos políticos, incluidos ciudadanos venezolanos y extranjeros, según anunció Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La medida, presentada por el gobierno como un gesto para fortalecer la paz y la convivencia nacional, ocurre en medio de un contexto político convulso tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Rodríguez explicó que las excarcelaciones están ocurriendo “desde este mismo momento”, aunque no detalló cifras exactas ni la identidad de todos los liberados.

El anuncio se da apenas cinco días después de una operación militar estadounidense que llevó a la detención de Maduro en Caracas y su traslado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

URGENTE| Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, declaró que liberarán a presos políticos del país, incluidos extranjeros. pic.twitter.com/Wkxxhy3pvM — Azucena Uresti (@azucenau) January 8, 2026

BUSCAN CONSOLIDAR LA PAZ Y PROSPERIDAD

El gobierno venezolano ha caracterizado la liberación como un acto unilateral orientado a consolidar la paz y la prosperidad, y Rodríguez animó a considerarlo como un aporte para que la República avance hacia una vida pacífica.

La medida también ha recibido atención internacional pues varios países han confirmado la liberación de sus ciudadanos detenidos en Venezuela, incluyendo al menos cinco españoles, según fuentes oficiales.

Organizaciones de derechos humanos estiman que aún quedan cientos de presos políticos en el país, varios informes señalan cifras cercanas a los 800 detenidos por motivos políticos, muchos de ellos encarcelados tras las controversiales elecciones presidenciales de julio de 2024.