Sheinbaum revela que priorizará el diálogo con Trump tras declaraciones de iniciar ataques en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que su gobierno "comenzará a atacar en tierra" a los cárteles del narcotráfico como parte de su estrategia para combatir el crimen organizado.

¿QUÉ DIJO TRUMP RESPECTO A INTERVENIR EN MÉXICO?

Durante una entrevista televisiva, Trump afirmó que los cárteles controlan amplias zonas de México y los responsabilizó por cientos de miles de muertes en Estados Unidos vinculadas al tráfico y consumo de drogas.

Sus palabras generaron preocupación inmediata tanto en el ámbito político como en la opinión pública mexicana, debido al impacto que tendrían sobre la soberanía nacional y la relación bilateral.

SE BUSCARÁ LA COMUNICACIÓN DIPLOMÁTICA CON TRUMP

Ante este escenario, Sheinbaum informó que ordenó reforzar la comunicación diplomática con Washington.

La mandataria instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a establecer contacto directo con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y, de ser necesario, con el propio presidente Trump, con el objetivo de aclarar el alcance de sus declaraciones y evitar una escalada de tensión.

La presidenta ha reiterado que México no acepta ninguna forma de intervención militar extranjera, y que su gobierno se mantiene firme en la defensa de la soberanía y la integridad territorial.

Desde el inicio de su administración, Sheinbaum ha sostenido que la cooperación con Estados Unidos debe darse bajo principios de respeto mutuo, coordinación y sin subordinación.

Trump, por su parte, ha insistido en que ha ofrecido ayuda directa a México para combatir a los cárteles, pero Sheinbaum ha rechazado esa opción, al considerar que el despliegue de tropas extranjeras no es una vía viable ni legítima.

En noviembre pasado, la presidenta ya había señalado públicamente que su respuesta ante cualquier intento de intervención es clara: "muchas gracias, pero no".

Cabe recordar que ambos gobiernos mantienen un acuerdo de seguridad firmado tras una visita oficial del secretario de Estado estadounidense a México, el cual establece mecanismos de cooperación contra el crimen organizado bajo el principio de respeto a la soberanía mexicana.

ATAQUES POR VÍA MARÍTIMA POR PARTE DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

Durante la conferencia matutina de este viernes 9 de enero, realizada desde Guerrero como parte de una gira nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre qué haría México si Estados Unidos iniciara acciones militares por vía marítima, como ocurrió recientemente en Venezuela.

La mandataria respondió que la Secretaría de Marina es la institución facultada para atender ese tipo de situaciones, y que existen tratados internacionales que regulan estos escenarios, aunque evitó dar más detalles.

Las declaraciones de Trump han generado inquietud en la relación México-Estados Unidos, pero el gobierno mexicano insiste en que la seguridad regional debe construirse con diálogo, cooperación y respeto a la soberanía, no mediante acciones unilaterales. En otras palabras: diplomacia antes que botas. Y punto.