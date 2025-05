México: economía de Primer Mundo

La historia económica de México nos ha indicado de forma económica y social en su registro estadístico, que ha faltado la permanencia de elevados niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto.

Que por diferentes circunstancias no se ha logrado tener un crecimiento económico en porcentajes elevados superiores al 8.0%, si estos fueran continuos, se alcanzaría a ser de primer mundo.

Pero eso no se ha logrado porque cada seis años el libreto ha cambiado y la acumulación de compromisos económicos y sociales han aumentado y eso lo ha hecho difícil.

Porque mientras no existan planes de largo plazo será doblemente difícil alcanzar el primer nivel como economía mexicana, como ha sucedido hasta hoy, que no alcanza a sortear los vaivenes externos.

Es cierto que también existen situaciones externas que, de alguna manera durante el tiempo en México, han contribuido para que la economía mexicana permanezca en el "ya merito".

Como país proveedor y maquilador que con ese objetivo difícilmente se podrá avanzar en lograr que, en el mediano plazo, la economía alcance mejores números que los alcanzados hasta hoy.

Y ese es un tema real de que, en los últimos cincuenta años, ningún país de América Latina ha pasado de la posición de subdesarrollo a país desarrollado, por el esquema de crecimiento de corto plazo.

Porque resulta difícil que un país productor principalmente de materias primas en su actividad económica logre dar el salto al desarrollo, mientras no genere valor agregado.

Y eso está muy presente en muchos de los 32 estados del país, donde el desarrollo de la industria no está en niveles necesarios para el impulso al crecimiento económico nacional.

Porque también puede contribuir a esta situación de que siempre se está a la espera de que lleguen grandes inversiones a los lugares para detonar el desarrollo económico.

Sin atender que el avance económico de una sociedad se realiza con el impulso también al emprendedurismo, al pequeño y mediano empresario nacional para complementar la inversión extranjera que llegará.

Que habrá de reconocerse que a veces existen medias intenciones de impulsar al emprendedor al micro y pequeño empresario, pero es por temporadas, cuando debe de ser un objetivo permanente.

Y no puede objetar que no existen recursos para poder lograr una economía de primer mundo, porque existen bastantes y no se puede decir que no hay talento porque el país está sobrado.

Porque cuando se dice que los jóvenes son el futuro de México como discurso, estos están esperando que los convoquen a participar al egresar de las universidades para contribuir al crecimiento nacional.

Es una realidad reconocida en todas las economías que han logrado alcanzar una economía de primer mundo, que esto no se logra solamente con la participación gubernamental.

Y que las acciones gubernamentales dirigidas a impulsar el crecimiento y desarrollo económico del país, deben de tomarse en serio y rebasar al discurso y las buenas intenciones.

Las experiencias económicas de otros países es que han logrado que se realizan planes nacionales donde toda la sociedad participa y que en México puede ser posible porque existe el federalismo.

Las economías de primer nivel tienen una preocupación menor cuando existen problemas externos, que le pudieran afectar y es hacia allá hacia donde México se debe de dirigir, ya es tiempo.

DEL ESCRITORIO

Está el tiempo de siempre, cuando los productores agrícolas empiezan su peregrinaje para lograr un precio justo por tonelada de trigo, considerando que su actividad es prioritaria para muchas regiones del país y que es más el producto que llega de fuera que el que se produce al interior y siempre con trabas y que ya no debería de ser así... Incertidumbre permanente para los tres sectores económicos de México con las políticas no nada más comerciales del Gobierno vecino... La apuesta para México no debe de ser para caer en recesión económica, sino que se debe de hacer para que crezca más en sus actividades nacionales.