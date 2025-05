Problemas en Etnia Mayo

Una vez más hay severas diferencias de opinión entre quienes forman parte de la Etnia Mayo. Esta vez la divergencia se produjo por la designación de la regidora étnica del Cabildo de Huatabampo, Leobarda Humo Zúñiga desde el año pasado. Un acuerdo de esta naturaleza estuvo mucho más allá del propio ambiente étnico. Como se sabe, el nombramiento a que se alude fue suscrito por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el que tuvo que intervenir en virtud de la naturaleza de los acontecimientos generados en el contexto de la propia etnia.

De esta manera, los ánimos se han caldeado de nuevo en ese entorno. Gobernadores Mayos no están de acuerdo con que el IEE haya aprobado la designación de Humo Zúñiga como edil étnica de la Tierra de los Generales. No sólo eso, porque al parecer existiría el propósito de no dejarla entrar al Palacio Municipal. Cualquier observador pensaría que los ánimos de esta historia se han puesto un tanto beligerantes. Cabe reconocer con toda evidencia que así parecería ser.

Una prueba de lo anterior está en el siguiente juicio: "El IEE, los magistrados y tribunales no le entienden a estos asuntos". Así lo sostuvo María del Rosario Avilés Carlón, gobernadora de El Júpare Pueblo de la Santa Cruz. También dijo que "hubo muchas irregularidades" durante la jornada electoral que se llevó a cabo el 27 de octubre del año pasado. Como queda de manifiesto, el conflicto de que se habla viene un tanto de lejos. Razón de más para que ya le hubieran encontrado solución.

Pero no. Al contrario. Parecería que al paso del tiempo el problema se advierte cada vez más áspero o complicado. En este contexto, entonces, se impugnará una vez más la elección de Leobarda Humo Zúñiga ante las instancias que procedan. En el ínter, se planea tomar el Palacio Municipal de Huatabampo para no dejarla entrar a cumplir su quehacer como regidora. Varios gobernadores mayos se oponen también a la regidora étnica. Entre ellos figuran Marcos Moroyoqui, Gilberto García y Enrique Valenzuela.

El conflicto, así las cosas, está de vuelta, suponiendo sin conceder que alguna vez se haya solucionado. No es fácil entender cómo y por qué en la Etnia Mayo surgen y toman vuelo asuntos de naturaleza pleitista como el que se describe. En un conglomerado de esta naturaleza, con problemas diversos que ameritan solución, lo menos que cabría suponer es que realmente son diferencias agudas o severas las que dominan su quehacer.

El conflicto por la regiduría étnica es una prueba irrebatible de que realmente hasta hoy no ha sido posible lograr un necesario y entendible clima de unidad o armonía entre quienes forman parte de la etnia en mención. En el ámbito suyo, de una u otra manera casi siempre hay problemas serios. El que tiene que ver con la regiduría étnica de Huatabampo, es uno más de éstos, si bien dotado de una particular relevancia por la naturaleza misma de lo que se ha puesto a discusión. Pero no es creíble que un cargo edilicio genere tanta división entre quienes deberían unirse alrededor de esa tarea y obtener beneficios para la propia etnia a la que pertenecen.

Una intención de esa naturaleza se ve difícil hoy por hoy en el clima divisionista existente en la Etnia Mayo, donde, en lugar de pelear por una representación franca en el Cabildo local, tendrían que unirse para tornarla más útil o benéfica a sus afanes o necesidades colectivas o comunitarias. Esta sería una actitud mucho más importante que cualquiera otra. Sin embargo, lamentablemente no se ve cómo se podría llegar a ese nivel de acuerdo o conciliación.

En la Etnia Mayo, por lo visto, sus gobernadores tradicionales quieren regirse por vías democráticas y no por asambleas de delegados para elegir a quien ocupe la regiduría étnica. Este último procedimiento es el que sus opositores objetan en el caso de Humo Zúñiga. Todo podría estar muy bien. El único problema es que este trámite tendría que llevarse a cabo en una ambientación abierta y no rijosa. A eso se reduce todo el problema. Siempre se ha entendido que la democracia, en su aparente sencillez o facilidad (gobierno por decisión de mayorías), es una especie de clave mágica para evitar problemas. En la Etnia, Mayo un sector está apostando a que las elecciones para que su candidato a regidor étnico sean producto de mecanismos abiertos, y no de una asamblea de delegados.

Así se hizo la vez inmediatamente anterior y es hora de que, como está en evidencia, no se arregla del todo el problema significado por la regidora étnica. El riesgo es que concluya el trienio y no asuma formalmente sus tareas. No habría necesidad de llegar a ese indeseable extremo.

armentabalderramagerardo@gmail.com