Acueducto y fugas de agua

Las fugas de agua siguen ocurriendo en el Acueducto Macoyahui-Álamos. Se trata de una evidencia constante que obviamente suma cientos de litros del vital líquido que se agotan sin beneficio para nadie. Esta situación se agrava todavía más en una temporada de calor como la que ya está en curso regional. Es un desperdicio de tan fundamental elemento.

Así lo dijeron vecinos de la comunidad alamense conocida como La Higuera. Allí se pueden notar algunas fugas que presenta la tubería principal del Acueducto, según relató el reportero Édgar Coronado. Esas fugas por lo visto tienen ya varias semanas tirando cantidades de agua que nunca deberían extraviarse de esa manera. Por lo visto, este problema no ha sido posible superarlo en el marco de la hechura general de una obra como la que se comenta.

No es la primera vez que sale a relucir una situación como la descrita en relación con el Acueducto. En una ocasión anterior se produjeron aclaraciones oficiales para hacer constar que en ese contexto prácticamente todo funcionaba con entera normalidad. La réplica se produjo con el fin de atajar informaciones en contrario. Hoy de nuevo se han generado comentarios de vecinos sobre ciertos aspectos que tienen que ver con el estado del Acueducto. Es de creerse que nadie posee motivos válidos o justificados para cuestionar nada más porque sí, el sentido y la necesidad colectiva de una obra como la que se comenta.

Los vecinos aludidos (que prefirieron permanecer en el anonimato) revelaron hechos que merecerían debida atención. Señalaron, por ejemplo, que todos los días se pueden ver las fugas existentes en el Acueducto. E hicieron un doble planteamiento al respecto: las fugas le quitan presión a la obra y significan agua que podría llevarse a lugares donde aún no la tienen. Además, en el trayecto a San Bernardo, el Acueducto también tiene fugas de agua, algunas con meses sin ser atendidas, a pesar de que son notorias a simple vista.

El problema, entonces, al parecer resulta mucho más serio que su enunciado mismo. Pero ha de suponerse en buena razón que no debe existir motivo para retrasar la reparación de los escapes de agua que tiene el Acueducto. Sorprende que no se haya actuado en ese sentido. Bien se dijo en su momento que el Acueducto Macoyahui-Álamos era una obra con gran beneficio social. Es propio que se siga pensando que lo es.

En otro género de asuntos, procede señalar que el puerto de Yavaros a veces parece un punto olvidado en la geografía sureña. El tema no surge de repente. Cuando la euforia por Huatabampito y su novedoso Malecón estaban en el clímax del regocijo y la atención pública generales, surgió un planteamiento justificado e interesante en relación con Yavaros, formulado por Manuel Ruiz Siaruqui, ambientalista y líder social.

Con razón, dijo que este otro lugar del sur sonorense, a pesar de que también tiene relevancia turística y variedad gastronómica, no ha recibido a lo largo de los años la atención que merece. Se estará de acuerdo en que ésta es una gran verdad, histórica y demás. Dijo Ruiz Siaruqui: "Los gobiernos en turno no le invierten nada. Ningún tipo de infraestructura. Es lamentable esta desatención de las autoridades". Por eso, vale señalar que Yavaros es un conglomerado con problemas muy específicos.

Ruiz Siaruqui describió algunos. Por ejemplo, falta de pavimento y necesidad de mejorar los servicios de agua y alumbrado, entre otros. No puede olvidarse la importancia de atender o modernizar su propio Malecón. Lo que piden en Yavaros es que haya beneficios y progreso. Quedó en claro que, aunque existen muchas necesidades y rezagos, el lugar "es un puerto muy importante en Sonora", subrayó Ruiz Siaruqui.

Y lo es, sin duda. De aquí, entonces, la conveniencia de que oficialmente se preste atención a consideraciones como las anteriores. En efecto, a menudo suele olvidarse que Yavaros es un puerto importante que, a tono con esta condición, debería mostrar significativos niveles de desarrollo urbano. Pero eso no ocurrirá mientras no disponga de los apoyos pertinentes para perfilar y alcanzar un desarrollo que debió sumar desde hace ya buen tiempo, habida cuenta, insístase, de su particular modalidad como puerto. Ojalá que planteamientos como los del ambientalista y líder social, Víctor Manuel Ruiz Siaruqui, tomen realidad en un tiempo razonable.

