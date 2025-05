"Cum clavis, Extra Omnes"; "Con llave (Cónclave), ¡Todos Fuera!"

CÓNCLAVE: procede del latín "cum clavis", que significa "con llave", y refleja la tradición de confinar a los cardenales. Desde el siglo XV, las elecciones se celebran en el interior de la Capilla Sixtina.

EXTRA OMNES: expresión en latín que significa "¡Todos fuera!". La pronuncia el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias para indicar que todas las personas ajenas al Cónclave deben abandonar la Capilla Sixtina antes de que comiencen las votaciones.

Hay que dejar fuera el pensamiento mundano, tan difundido por las redes sociales, medios de comunicación digitales e impresos que disfrutan de la nota amarillista, de la difusión a la película de ficción "Cónclave" que con la muerte del Papa Francisco ha experimentado un aumento del 283% en su audiencia en plataformas digitales. Este incremento se debe a un mayor interés del público en el proceso de elección de un nuevo Papa.

NO CONFIAR EN EL CRITERIO HUMANO

Sé que, hasta los mejores reporteros, analistas, se convierten en profetas de quien puede ser y quien debería ser el nuevo Papa, sí debe ser en continuidad con el Papa Francisco, debido a que él nombró al 80% de los cardenales actuales, aunque muchos de ellos no coincidan con su pensamiento, pues es parte de la riqueza de la Iglesia, unidad en la diversidad y no uniformidad. Por otra parte, dentro de la iglesia hay muchísimos que piensan que se requiere regresar al pensamiento conservador que el mundo moderno desprecia, y se queda el pensamiento mundano en querer clasificar a cada cardenal entre conservador o liberal, tradicionalista o modernista, no, no... los radicalismos polarizantes no son buenos, ni deseables. Tenemos que suplicar no un diplomático de extrema izquierda o un pastor de extrema derecha, sino que Dios elija a lo que la iglesia necesita desde la perspectiva del dueño de la mies. Aceptando su voluntad, que pueda no coincidir con la nuestra.

Si analizáramos la elección de Jesús sobre el primer Papa, quizá Simón hijo de Juan no era para el mundo la mejor opción para ser Pedro (piedra de la Iglesia de Jesucristo), aparentemente Bartolomé (o Natanael), que Jesús lo define como "un verdadero israelita en el que no hay engaño o doblez", hubiera sido la mejor opción, hay quien piensa que el mismo santo Tomás, que con su determinación de no dejarse influir por la opinión de los demás, sino que requiere como muchos la evidencia de la experiencia personal de Jesús Vivo y Resucitado, que le hace convencerse y proclamarlo como Su Señor y Su Dios; o Andrés de los discípulos fieles de Juan el Bautista y participación en la hora de conflictos (como en la multiplicación de los panes); o el discípulo amado que estuvo al pie de la cruz y se lleva a la Virgen María a su casa, que fue el único no mártir de los apóstoles; sin embargo, el que decide es el dueño de la Iglesia, y no el departamento de recursos humanos, que busca el mejor perfil psicológico o de habilidades y competencias para dicho cargo.

San Pablo a la comunidad de los Corintios, quiere dejar claro que la obra no es de capacidades humanas, sino de docilidad a Dios, dice:

"Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Por gracia de Dios ustedes están en Cristo Jesús. Él ha pasado a ser sabiduría nuestra venida de Dios, y nuestro mérito y santidad, y el precio de nuestra libertad. Así está escrito: El que se gloríe, que se gloríe en el Señor." 1 Corintios 1, 27-31.

CONFIEMOS EN LA MISERICORDIA DE DIOS

Desde que entré de joven como servidor de la Iglesia, me enseñaron que "Dios no llama a los capacitados, sino que Dios capacita a los que llama", a veces los que según nosotros es el más capacitado y necesario para nuestro tiempo, no es del parecer de Dios; coincidentemente el evangelio de hoy domingo habla de ese diálogo final con Jesús y Pedro al final del evangelio de san Juan, pues ante la triple negación de Pedro cuando a Jesús lo aprendieron el Jueves Santo en la noche; ahora lo reestablece con la triple declaración de amor, es verdad que en el momento de la primera Pascua cristiana, Pedro no le dijo que lo "amaba", sólo que lo "quería", pero según la descripción de la manera que moriría Pedro, era la profecía que sí llegaría a amarlo, hasta el extremo de dar la vida por Jesús, morir crucificado como su maestro, pero de cabeza porque no se sabía digno de morir como él, justo en el lugar que hoy conocemos como Ciudad del Vaticano.

Sin ser ingenuos, sabiendo que la naturaleza humana es frágil, que puede haber errores de elección, pero Dios es más fuerte que todo, pues Jesús le prometió a Pedro dos cosas:

Primero, "Jesús le replicó: Feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los Cielos. Y ahora yo te digo: Tú eres Pedro (o sea Piedra), y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos: lo que ates en la tierra quedará atado en el Cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el Cielo". Mateo 16, 16-19.

Segundo, el Señor Jesús le advirtió al primer Papa (y a todos los demás, en atención a su Iglesia) "¡Simón, Simón! Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos" Lucas 22, 31-32

Por lo tanto, siempre habrá amenaza a la Iglesia y a su pontífice, los poderes del infierno, la terrible sacudida como al trigo, pero él pide para que la fe no se venga abajo, y entonces fortalecer a los hermanos, misión que sigue siendo lo mismo desde casi dos mil años.

La fragilidad humana estará siempre amenazada y a veces, hay Papas que en siglos pasados no fueron muy fieles al evangelio, en este siglo los ojos observadores, las voces juzgadoras no dejarán de asediar lo que haga, diga o deje de hacer el nuevo Papa. Pedimos por él desde que supimos la noticia del memento de la partida del Papa Francisco, el Señor nos conceda la confianza suficiente que quien salga nombrado de los hermanos pastores cardenales, será el que el Señor quiera, que nos conceda no el que merezcamos, sino el que necesitemos, según su corazón... Y quien sea, lo aceptaremos en fe, como disposición del colegio apostólico-cardenalicio, pues Jesús sigue presente en la Iglesia, todos los días, hasta el fin del mundo.

LA IGLESIA NECESITA UN NUEVO PENTECOSTÉS

A casi un mes de Pentecostés, la capilla Sixtina desde este 7 de mayo, se convierte en el nuevo "aposento alto", que tal como nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, 50 días después de la Resurrección de Jesús, sucede el derramamiento del Espíritu Santo, transformando aquel colegio cardenalicio, junto con otros hermanos más, pues el evangelista Lucas, autor de este quinto libro del nuevo testamento, menciona que eran 120 hermanos reunidos en oración durante la primera novena al Espíritu Santo, es por eso que lo que necesita la iglesia no es debate de la conveniencia del perfil del nuevo Papa, pues el Espíritu Santo nos ha demostrado la historia de los servidores, pues a veces, los capacitados no son los elegidos, sino lo que decida en la reverendísima y mesiánica gana del dueño y fundador de la Iglesia: Nuestro Señor Jesucristo.

Los grandes santos como Teresa (doctores en espiritualidad) o incluso los más recientes como la Beata Conchita Cabrera de Armida, ellos recomiendan no confiar en los hombres, ni mucho menos en nosotros mismos, es conocer la fragilidad humana que sólo tiene esperanza en las manos de Jesús.

NI LIBERAL NI CONSERVADOR

Todos los Papados de la Iglesia, han tenido a favor y en contra, con juicios temerarios que muchas veces sólo son el producto de una interpretación a modo del pensamiento que lo escucha y comunica el mensaje según su conveniencia.

Vale la pena recordar lo que san Pablo le escribió a los Corintios:

"Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones; que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Cloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar estas palabras, ya que uno dice: «Yo soy de Pablo», y otro: «Yo soy de Apolo», o «Yo soy de Pedro», o «Yo soy de Cristo». ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo?" (1 Corintios 1,10-13)

No nos confundamos haciendo partidos que eso anticipa una gran aceptación o un terrible rechazo sino queda "tu favorito", renuncia a la imagen de Papa que tienes en la cabeza, déjate sorprender por el mismo Jesús.

Pidamos al Señor que nos conceda un sucesor de Pedro según su Sagrado Corazón, decide desde hoy aceptar lo que los hermanos Cardenales decidirán con el Espíritu Santo, lo que viene ahora para la Iglesia Católica en el mundo.

Consagramos el Cónclave al Inmaculado Corazón de María, que al final... triunfará.

Saúl Portillo Aranguré

saulportillo@hotmail.com