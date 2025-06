Agricultura y políticas públicas

Es muy interesante escuchar en los discursos oficiales que se implementarán políticas públicas para rescatar al campo mexicano, porque se está entendiendo que es urgente y necesario hacerlo.

Que también es reconocido por los productores agrícolas que ese propósito de las autoridades oficiales se ha venido manifestando desde hace bastante tiempo y poco se ha avanzado.

Y que a veces se llega a pensar que, en vez de avanzar en el impulso al campo, se realizan acciones gubernamentales que hacen que cada vez se aleje más de lo que se busca, que es la autosuficiencia alimentaria.

Porque si se hace un recuento, han desaparecido varias políticas públicas que han hecho que el proceso de producción alimentaria se haya hecho más difícil en el campo mexicano.

Cuando la realidad en el país y el mundo, en la producción de alimentos hace necesaria la actualización, incremento y permanencia de políticas públicas necesarias en la producción primaria en México.

Porque al tener conocimiento cómo se está moviendo el mundo con respecto a la producción alimentaria, se deberá buscar siempre que esta actividad esté siempre acorde a los tiempos.

Donde la aplicación de las políticas públicas será en las regiones que produzcan determinados productos agrícolas, necesarios para el consumo nacional, y así con la suma total se alcanza la autosuficiencia.

Esto con la plena confianza de que los funcionarios, responsables de la política agrícola nacional, conocen de forma precisa las regiones, qué producen y cuáles son las necesidades alimentarias del país.

Y con base en ese conocimiento, priorizarán su impulso para que sean nuevamente respuesta alimentaria y regresen a ser motores de desarrollo local, como siempre lo han sido.

Porque no se podría que el campo mexicano sea autosuficiente en su producción, cuando no se cuenta con el apoyo gubernamental para que eso suceda, aunque se reconozca, pero no se haga realidad.

Ya que mientras se plantea y se discute la demanda de lo que hay que apoyar, la demanda de alimentos crece y la respuesta no puede ser siempre comprarlos al exterior, cuando debería ser a la inversa.

Y que para que eso suceda, la aplicación de políticas públicas debe de ser más expedita en el otorgamiento de respuestas al productor mexicano, porque la necesidad de alimentos siempre es urgente.

Que cuando las necesidades son muchas y todas de prioridad, se alcanzan a autorizar algunas, para tranquilidad de los productores, de manera momentánea, pero eso no hace autosuficiencia.

Las políticas de financiamiento, de insumos y de comercialización y de todo lo que gira alrededor de la producción agrícola es necesaria su atención con prioridad.

Donde es importante apoyar de manera fundamental a todos los productores, independientemente, de su nivel de producción, porque la autosuficiencia solo se logrará con todos ellos.

Hoy, que en algunas regiones del país existe carencia de agua, se presta para planear una producción exitosa y la aplicación de políticas públicas efectivas para cuando retomen su producción.

Y ahora que el mundo está convulso, es importante asegurar el abastecimiento de alimentos para satisfacer las necesidades de la población, y eso se logrará con la aplicación de políticas públicas adecuadas.

DEL ESCRITORIO

Hoy en día se puede pensar que lo que sucede entre Israel e Irán, y ahora Estados Unidos, no tendrá efectos en la economía mexicana, pero en el contexto de la globalización, que todavía está presente, claro que impactará en el país... Si la recesión se asoma en la economía mexicana, el nearshoring y la inversión extranjera son una eficaz respuesta para contener la desaceleración, más lo que contempla el Plan México... Por las características de las decisiones que está tomando Estados Unidos, existe ya una incertidumbre sobre lo que serán las negociaciones del T-MEC que se adelantaron para este año.