Llama SNTE 54 a cuidar escuelas de Cajeme

El cuidado de las escuelas de Cajeme durante el periodo vacacional será un reto que deberá abordar toda la comunidad escolar, los vecinos de los planteles y autoridades, afirmó el secretario de organización en la Región del Yaqui del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE ) Sección 54, Filiberto Campos Gutiérrez.

El representante del sindicato explicó que la estrategia estatal ha disminuido los reportes de robo y vandalismo en Cajeme, pero se debe continuar participando para que en este periodo vacacional que está por iniciar siga en la misma tendencia.

"Han existido los programas y han existido las atenciones para reportes correspondientes, siempre el receso escolar es un tema de cuidado, por el tema de vandalismo, de generar ciertos daños a las escuelas, que la estrategia a nivel Estado ha disminuido esa parte y esperemos que en esta ocasión sea lo mismo", abundó.

Añadió que se autorizaron recursos para que las escuelas sean atendidas por intendentes durante el periodo vacacional, con lo que no estarán solas y disminuirá el riesgo de que sufran algún daño.

"El hecho de que se autoricen recursos para que las escuelas no permanezcan solas, recursos de compañeros intendentes para que puedan estar trabajando dentro del receso escolar y se den la vuelta al plantel para que no esté ese solo, de esa manera haber movimiento a los planteles disminuye el riesgo".

Hizo el llamado a los vecinos, maestros y comunidad de Cajeme en general a mantenerse al pendiente de los planteles durante el periodo vacacional y reportar ante las autoridades cualquier conducta sospechosa que vean.

"La escuela es de todos, es un ente que no está por fuera de la comunidad, la escuela la hacemos juntos, no nada más es de los maestros, no nada más es de los alumnos, es la misma familia y por lo general los que están concentrados en un centro de trabajo en una escuela inscritos, los alumnos, los maestros, por lo general son vecinos de la misma institución, entre todos si pudiéramos apoyar en la tarea del cuidado del plantel, no directamente involucrar, pero sí estar pendiente y llamar a la autoridad correspondiente para canalizar cuando se vea una situación".