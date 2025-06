Llaman a usar cajeros del Banco Bienestar para evitar el calor

Con el inicio del verano y las altas temperaturas que se registran en la región, los adultos mayores o personas con discapacidad que reciben pensiones en el Banco del Bienestar pueden usar los cajeros automáticos o pagar en terminal en tiendas de auto servicio para evitar exponerse al calor, afirmó el delegado en Sonora de la Secretaría del Bienestar, Octavio Almada Palafox.

El funcionario federal explicó que hay una información errónea en la que los adultos mayores creen que deben retirar todo el dinero el día que se les deposita, lo cual dijo que no es cierto, ya que el plástico del Banco del Bienestar sirve como una tarjeta de ahorro en la que pueden guardar su dinero hasta que lo ocupen.

"Ahora que viene la temporada de calor, hemos venido nosotros implementando y explicando más a detalle para los adultos mayores, las personas con discapacidad y para todos los beneficiarios porque pareciera que hay una burbuja de información no adecuada, es decir, los beneficiarios creen que el día que les toque el pago de la letra, si no va al banco ese día, la gente piensa que el dinero desaparece, pero no desaparece el dinero, es una cuenta de ahorro y ahí lo pueden tener un día, dos días, dos meses, tres meses, el tiempo que quieran y el dinero no desaparece".

Aunque no se han tenido incidentes, la dependencia federal busca evitar desmayos en las filas, ya que hay muchos que llegan desde muy temprano y esperan en el calor.

"Con los calores que hace, no queremos que haya incidentes de desmayos, de adultos mayores y personas con discapacidad, entonces he sido muy preciso en informar, porque aunque nosotros les pongamos sillas y les demos todo lo que se pueda apoyar a los adultos mayores, no deja de hacer calor".

Explicó que únicamente las personas que perdieron su tarjeta del Banco del Bienestar están obligadas a ir a la ventanilla del banco, mientras que el resto puede retirar en los cajeros automáticos de la banca federal.

"Los que tienen la tarjeta del Banco del Bienestar pueden utilizar el cajero del Banco del Bienestar, no se les cobran comisiones, pero también pueden pagar con la tarjeta como con cualquier tarjeta de débito o auto servicio".

Por otro lado, llamó a usar únicamente los cajeros del Banco del Bienestar, ya que ha habido casos en que los de la banca privada se traga los plásticos.

"Lo que yo no recomiendo es que vayan y saquen los apoyos a otros cajeros de la banca privada porque ha habido beneficiarios que me han expresado que les han tragado la tarjeta los bancos y ese es un problema, por eso lo recomendable es que utilicen los cajeros del Banco del Bienestar".