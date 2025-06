Uno de los 10 videojuegos más vendidos de la historia está disponible gratis en PlayStation Plus

El 2025 está siendo un año lleno de movimientos importantes para el mundo de los videojuegos. Desde el anuncio del retraso de GTA 6 hasta 2026, hasta la llegada de la esperada Nintendo Switch 2, los jugadores no han tenido descanso.

Aunque la nueva consola de Nintendo ha sido un éxito de ventas en sus primeros días, también generó controversia, especialmente por los elevados precios de algunos de sus juegos, como el nuevo Mario Kart World que salió por 90 euros en su versión física.

Este tipo de situaciones ha hecho que muchos jugadores consideren más atractivas las suscripciones mensuales que ofrecen acceso a catálogos amplios de juegos sin necesidad de gastar tanto en títulos individuales. Una de las plataformas más populares para esto es PlayStation Plus, que en sus niveles Extra y Premium ofrece verdaderas joyas de la industria gratis.

THE WITCHER 3: WILD HUNT, UN CLÁSICO DISPONIBLE SIN COSTO ADICIONAL

Entre los grandes títulos que ahora se pueden disfrutar sin costo adicional para los suscriptores de PS Plus se encuentra The Witcher 3: Wild Hunt, un verdadero referente dentro del género de los RPG. Desarrollado por CD Projekt Red, este título nos sumerge en un mundo abierto de fantasía oscura y cargado de dilemas morales, en el que tomamos el rol de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos experto en combate, alquimia y magia.

El juego es conocido por su profundidad narrativa, sus misiones secundarias bien construidas y sus personajes inolvidables. Más allá de su historia principal, en la que buscamos a una persona crucial para el protagonista, el juego nos enfrenta a amenazas sobrenaturales que amenazan con desestabilizar todo el continente.

UN ÉXITO HISTÓRICO AL ALCANCE DE TODOS

The Witcher 3 no solo es un título aclamado por la crítica, también forma parte de una lista muy selecta: la de los diez videojuegos más vendidos de la historia, con más de 50 millones de copias distribuidas en todo el mundo. Esto lo convierte en una oportunidad imperdible para quienes aún no lo han jugado, y una excelente razón para revisitarlo si ya lo conocen.

Hasta hace poco, otro gigante de ventas como GTA V también estaba disponible en PS Plus, pero esa colaboración llegó a su fin. Por eso, tener ahora a The Witcher 3 en el catálogo es una nueva forma de mantener el nivel de calidad que los jugadores esperan de la plataforma.