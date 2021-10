VIDEO. Niño pierde las piernas tras cumplir un reto viral

El reto, llamado "hacer surf en el tren", consistía en saltar de un vagón a otro con el ferrocarril en marcha. Sin embargo, el pequeño cayó y los pesados vagones le aplastaron sus piernas.

Sus amigos, dos niños, de 12 y 14 años, quienes lo retaron a hacer el desafío, reaccionaron asustados al verlo con sus extremidades cercenadas, en un charco de sangre y, pensando que estaba muerto, lo abandonaron a su suerte.

En #DeportesPeligrosos ?? entérate que es el #TrainSurfing??. @lolibarrozo_ te cuenta cómo surge esta práctica mortal, escúchalo ingresando al link??| @puntoceroLA https://t.co/cYdtZfO7Pv pic.twitter.com/IAUr40cihx — Radio Punto Aparte (@puntoaparte_arg) August 5, 2020

La madre del menor declaró que los otros niños en vez de pedir ayuda, decidieron marcharse, y otras personas que se percataron de la tragedia llamaron a los servicios de emergencia, que lo trasladaron a un hospital.

"Tenía la sensación de que moriría, pero solo perdí las piernas, Vi a mis amigos marcharse, no como si fueran huyendo, pero caminaban a paso acelerado. Pensé que irían a pedir ayuda, pero no. Supuse que eran mis amigos, pero no era así", declaró el menor.

El menor contó que por un momento dudó en realizar el reto, porque sintió temor, pero sus compañeros lo incitaron a cumplirlo. "Me aferré al tren, pero cuando empezó a tomar velocidad caí y me pasó por encima".