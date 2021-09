Video. Civiles armados disparan contra delincuente en tribunal

Los pistoleros iban vestidos con trajes negros al igual que los zapatos y tomaron cajas de archivo vacías, se llevaron las manos a los bolsillos y sacaron sus armas para accionarlas contra su objetivo cuando iba ingresando a la sala.

Los presentes trataron de cubrirse de las balas tirándose al piso mientras que otros lograron salir corriendo, por su parte el magistrado huyó hacia su habitación.

"Escuchamos el sonido de las balas, traté de huir del área con jóvenes que me acompañaban; cuando hubo silencio, supimos que toda la situación de peligro había terminado", comentó el litigante Yogesh Pandey.