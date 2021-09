Todo lo que debes saber sobre el apagón de Internet

Este apagón afectará a los dispositivos más antiguos y consiste en el término de un certificado de autenticación, que es necesario para la conexión entre un dispositivo y el servidor.

El "CA de DTS Root CA X3 de Let´s Encrypt", es el certificado de seguridad, instalado en los aparatos más antiguos, por lo que no podrán tener conexión a Internet a partir de mañana, 30 de septiembre de 2021.

La encargada de emitir estos certificados es la compañía Let´s Encrypt, pero a partir de hoy ya no lo hará, aunque, aseguraron, afectará solamente a un pequeño grupo de usuarios de Internet, ya que el apagón será para los dispositivos con un sistema operativo muy atrasado y que no hayan activado las actualizaciones de navegación más recientes.

Algunos dispositivos que resultarán afectados sin conexión a Internet a partir del 30 de septiembre son: Dispositivos con iOS 9 o versiones anteriores; equipos Apple con macOS anteriores al 2016; tablets o celulares con Android Gingerbread 2.3.6 o anteriores; equipos MacOs10.12.0; PlayStation 3; Nintendo 3DS; computadoras Windows XP SP3 o más viejos; PlayStation con sistema operativo anterior a la versión 5.0; equipos BlackBerry con versión inferior a 10.3.3.

Para evitar el apagón de Internet debes instalar las actualizaciones necesarias, pero esa medida, no asegura que el apagón se pueda revertir.

Asimismo, los electrodomésticos que se conectan a Internet, como televisores, algunos routers, refrigeradores, que fueron adquiridos en 2017 y no han sido actualizados, se quedarán sin Internet, por lo que serán los más afectados.

Sin embargo, se recomienda consultar a un experto en tecnologías computacionales para una mejor asesoría sobre el tema.