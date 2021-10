Se estrella avioneta con mensaje de pedida de mano

El artefacto era una Cessna 172 de la compañía Publicite Aerogram, el cual era tripulada por su propietario Gian "N", quien resultó lesionado, pero además el único pasajero que abordaba perdió la vida en el percance.

No se dio a conocer la identidad de la persona fallecida, lo que si se informó que el mensaje iba dirigido a una mujer de nombre Chantal, a quien pedían matrimonio.

La vocera de la policía local, Veronique Comtois, se encargó de confirmar los hechos, asimismo comentó que el lesionado fue trasladado a recibir atención médica a un hospital.

Una pareja que pasaba cerca del lugar donde cayó la avioneta confirmó el escrito que transportaba la avioneta, aunque no pudieron distinguir el nombre de a quién iba dirigido pero si, "Will you merried me?" ("¿Te casarías conmigo?"), agregaron.