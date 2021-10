Se come las cenizas de su marido y afirma haber perdido 20 kilos

En 2013, Casie, de 26 años de edad, perdió a su esposo debido a un ataque agudo de asma, a dos años de haberse casado, por lo que inmersa en el dolor decidió cremar el cadáver y conservar en casa la urna con sus cenizas.

Sin embargo, lo extraordinario del caso es que desde el 2019, se ha estado comiendo las cenizas de su marido, lo que la ha llevado a perder 20 kilos de peso.

La originaria de Tennessee explica que la adicción a los restos de su amado marido inició en una ocasión que quiso cambiar de urna, pues mientras vaciaba las cenizas al otro recipiente, estas cayeron en sus manos, por lo que decidió lamerse los dedos.

"No quería limpiarlo, era mi marido, por eso lamí mis dedos. Aquí estoy, casi dos meses después y no puedo parar, me estoy comiendo a mi esposo", indicó.

Lo que inició como una legítima preocupación, acabó por convertirse en una adicción, pues Casie afirma que no puede parar de comer las cenizas.

Y es que después de la muerte de su esposo, la mujer llevaba la urna para todos lados, tanto al súper, como al cine, siempre la acompañaba, a tal grado que cocinaba para su marido, aunque éste no la comiera ni ella, pues lo hacía sólo porque era la comida favorita de él.

"Básicamente lo único que estoy comiendo son sus cenizas", explicó, y señaló que éstas están por terminarse.